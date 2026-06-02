Der Amazon Prime Day findet vom 23. bis 26. Juni statt

Es ist mal wieder soweit, der Prime Day steht vor der Tür. Oder sollten wir besser „Prime Days“ sagen? Amazon hat heute sein alljährliches Shopping-Event angekündigt und aus einem Tag gleich vier Tage gemacht. Der Prime Day 2026 wird vom 23. bis 26. Juni stattfinden.

Statt ausgewählter Highlights, die nach wenigen Momenten ausverkauft sind, wird Amazon wohl erneut auf die breite Masse setzen. Laut eigenen Angaben wird es in Deutschlands größtem Online-Shop hunderttausende Angebote für Prime-Mitglieder in allen Kategorien geben. Sowohl Top-Marken als auch kleine und mittlere Unternehmen nehmen am Prime Day teil.

Bereits jetzt bietet uns Amazon einen ersten Ausblick auf das Event. Auf Amazon.de/primeday dürftet ihr in den kommenden Tagen bereits die ersten Angebote entdecken. Solltet ihr noch kein Prime abonniert haben, könnt ihr das unter Amazon.de/amazonprime nachholen. Falls ihr bisher noch nicht dabei wart, könnt ihr euch einen kostenlosen Monat sichern und damit alle Vorteile des Prime Day in Anspruch nehmen.

Die ersten Angebote sind bereits gestartet

Und es kann bereits gespart werden. Für kurze Zeit erhalten Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bisher noch nicht getestet haben, vier Monate gratis. Bestehende Kundinnen und Kunden des Amazon Music Unlimited Individual-Tarifs können aktuell auf den Family Plan wechseln – und das zwei Monate lang ohne Aufpreis.

Ein weiteres beliebtes Angebot dreht sich um den Hörspiel-Dienst Audible. Dort gibt es aktuell für Prime-Mitglieder drei Monate kostenlos. Eine sehr gute Gelegenheit, sich mal wieder einige Hörbücher zu sichern – im Standard-Abo aber leider nicht dauerhaft.

Rund um den Prime Day werden wir euch natürlich auch die besten Angebote rund um die Themen Smart Home, Apple und Technik liefern. Wir freuen uns, wenn wir euch mit den passenden Schnäppchen beglücken können.