Drei Monate gratis: Aufgepasst beim neuen Audible-Angebot

Rund um den Prime Day darf ein Angebot natürlich nicht fehlen: Ein paar kostenlose Monate für die Hörbuch-App Audible. Und auch dieses Jahr enttäuscht uns Amazon nicht, denn „berechtigte“ Prime-Mitglieder können sich wieder drei Monate gratis sichern. Ob ihr mitmachen dürft, erfahrt ihr nach einem Klick auf diesen Link – mir wird das Angebot angezeigt, obwohl ich schon mal an einer Audible-Aktion teilgenommen habe. Allerdings gibt es dieses Mal einen kleinen Haken, den ihr definitiv beachten solltet.

Erstmals ist nicht der gewohnte Premium-Tarif, der normalerweise 9,99 Euro kostet, Teil der Aktion. Stattdessen schenkt uns Amazon nur noch drei Monate im Standard-Tarif – und hier gibt es einen entscheidenden Unterschied.

Das ist die große Einschränkung im Audible Standard-Tarif

Während euch im Premium-Tarif die Hörbücher dauerhaft gehören, nachdem ihr sie mit euren monatlichen Guthabenpunkten bezahlt habt, sieht es im Standard-Tarif anders aus. Hier habt ihr nur Zugriff auf die Hörbücher, so lange euer Audible-Abonnement läuft. Immerhin gibt es dann einen kleinen Preisvorteil, nach der Gratis-Aktion kostet Audible Standard nur 6,99 Euro statt den gewohnten 9,99 Euro.

In der Praxis heißt das für euch: Sichert euch die drei kostenlosen Monate mit den drei kostenlosen Hörbüchern. Denkt aber daran, dass ihr die Titel innerhalb der drei Monate auch komplett durchhören müsst. Wenn ihr danach nicht bezahlen wollt, dürft ihr die rechtzeitige Kündigung (per Fingertipp im Account) nicht vergessen.

Herunterladen und anhören könnt ihr die Hörbücher am besten mit der Audible-App für iPhone und iPad. Es gibt eine Offline-Funktion und auch einen Schlafmodus mit Timer. Zu den aktuellen Bestsellern zählen „Widerstand“ von Torsten Weitze, Soko Sylt – Tödliche Wellen von Nele Nordland oder auch die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling. Gute Unterhaltung dürfte auf jeden Fall garantiert sein.