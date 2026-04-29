TheCommander: Dateimanager für macOS setzt auf Dual-Fenster-Konzept

Der kostenlose Dateimanager TheCommander für macOS orientiert sich an klassischen Tools wie dem Norton Commander und bietet eine effiziente Alternative zum Finder. Statt eines einzelnen Fensters nutzt die Anwendung zwei nebeneinanderliegende Dateifenster, die das direkte Kopieren und Verschieben von Dateien zwischen Ordnern, Laufwerken oder Servern ermöglichen. Besonders für Personen, die regelmäßig mit großen Dateibeständen arbeiten und dabei auf Tastaturkürzel setzen, könnte das Programm eine praktische Lösung sein.

TheCommander unterstützt nicht nur lokale Ordner, sondern auch Verbindungen über SFTP, FTP und SMB. Zugangsdaten werden sicher im macOS-Schlüsselbund gespeichert. Zudem lassen sich häufig genutzte Speicherorte als Favoriten ablegen. Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Archivverwaltung: ZIP-, TAR-, RAR- und 7z-Dateien können direkt in der Anwendung geöffnet, durchsucht und bearbeitet werden, und das ohne zusätzliche Software.

Seit der ersten Vorstellung im Februar hat Entwickler Norbert Gutbrod die Software kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Version 1.2.1, die erst kürzlich veröffentlicht wurde, erfordert macOS 14. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört der Ausbau der Archivfunktionen: TheCommander kann nun RAR- und 7z-Archive nativ verarbeiten, verschlüsselte Archive per Passwort öffnen und 7z-Dateien mit LZMA2-Komprimierung sowie Verschlüsselung erstellen. Auch das Kopieren von Archivinhalten auf SFTP-Server ist jetzt möglich.

Erweiterte Tastatursteuerung und individuelle Anpassung

Ein besonderer Fokus lag auf der Verbesserung der Tastaturfunktionen. Rund 50 Tastenkürzel lassen sich individuell konfigurieren, wobei vordefinierte Profile an bekannte Dateimanager wie Total Commander, Norton Commander, ForkLift oder Midnight Commander angelehnt sind. Neue Befehle ermöglichen es, Dateien mit gleicher Endung zu markieren oder aus der Auswahl zu entfernen. Zudem stehen zusätzliche Kürzel für das Sortieren nach Name, Erweiterung, Größe, Datum oder Attributen zur Verfügung.

Auch kleinere Optimierungen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit: So können Ordnergrößen für mehrere Verzeichnisse parallel berechnet werden. Auf Wunsch werden Dateien und Ordner gemeinsam nach Größe sortiert. SFTP-Verbindungen stellen sich nach Ruhezustand oder Inaktivität schneller wieder her, und Änderungen an Dateien, etwa durch Terminal-Befehle oder Kopiervorgänge, werden zügig in den Panels angezeigt.

TheCommander bietet darüber hinaus ein integriertes Hilfesystem, einen Theme-Editor sowie eine anpassbare Symbolleiste. Die Software erkennt Cloud-Speicher wie iCloud, Dropbox, OneDrive und Google Drive und unterstützt lokalisierte Verzeichnisnamen. Zahlreiche Korrekturen an Suche, Tabs, Drag-and-Drop-Funktionen und Dialogen runden das Update ab. Die Anwendung steht ab macOS 14.0 in deutscher und englischer Sprache zum kostenlosen Download auf der Website des Entwicklers bereit.