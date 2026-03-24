Dropzone 5: Umfassendes Update mit neuem Design und erweiterter Flexibilität

Das beliebte macOS-Tool Dropzone ist in einer komplett überarbeiteten Version 5, die insbesondere für das aktuelle Mac-Betriebssystem macOS Tahoe entwickelt wurde, erschienen. Das Update verfügt über ein modernes, transparentes Design, das die neuen Glasmaterialien von Tahoe nutzt. Auch die Kopfzeile der Anwendung wurde im Stil der Tahoe-Symbolleiste neu gestaltet. Eines der Kernfeatures der Aktualisierung auf Version 5 ist die Rasterauswahl, die es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, für eine gesteigerte Produktivität zwischen verschiedenen Dropzone-Rastern zu wechseln.

Mit der Rasterauswahl können separate Raster für unterschiedliche Anwendungsfälle erstellt werden, etwa für häufig genutzte Ordner, Blogging-Tools, Videoproduktion oder Serververbindungen. Diese Flexibilität ermöglicht es, die App an individuelle Arbeitsabläufe anzupassen und schnell zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wechseln. Zudem lassen sich Aktionen und Kategorien nun frei zwischen den Rastern verschieben, was die Organisation und Effizienz weiter verbessert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Neuerungen liegt auf der Anpassbarkeit der Raster. Während frühere Versionen starre Kategorien vorsahen, erlaubt Dropzone 5 nun die Erstellung beliebiger Kategorien und das Verschieben von Aktionen zwischen ihnen. Zudem können Nutzer und Nutzerinnen das automatische Spaltenlayout überschreiben und die Anzahl der Spalten manuell anpassen. Die Rastergröße lässt sich zentral in den Einstellungen festlegen, wobei die Anpassungen für jedes Raster individuell erhalten bleiben.

Neue benutzerdefinierte Farben, Symbole und Emojis für Ordner

Die Einstellungen wurden ebenfalls grundlegend überarbeitet. Im neuen Bereich „Raster“ lassen sich alle konfigurierten Raster und Kategorien übersichtlich verwalten. Durch Drag-and-Drop können Raster und Kategorien neu angeordnet oder zwischen verschiedenen Rastern verschoben werden. Zudem unterstützt Dropzone 5 nun benutzerdefinierte Farben, Symbole und Emojis für Ordner. Diese Funktion wurde mit macOS Tahoe eingeführt und erleichtert die visuelle Unterscheidung von Aktionen.

Dropzone 5 ist ab sofort als kostenloser Download auf der Website des Entwicklerstudios von Aptonic verfügbar und ebenfalls über Setapp erhältlich. Die Pro-Version wird als lebenslange Lizenz für 35 US-Dollar angeboten, mit einem Einführungspreis von 25 US-Dollar. Die Bestandskundschaft von Dropzone 4 erhält einen Rabatt von bis zu 50 Prozent beim Upgrade auf Version 5. Wer die Software in den letzten zwei Wochen erworben hat, erhält das Update sogar kostenlos. Wer von Version 4 kommt, profitiert von der automatischen Übernahme bestehender Aktionen und Einstellungen. Alle Infos zum Versionsupdate gibt es im entsprechenden Blogbeitrag.