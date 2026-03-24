Jung Magnetic Charger: Neues MagSafe-Ladegerät für die Wandsteckdose

Der deutsche Hersteller für Elektroinstallationstechnik, Jung, erweitert sein Sortiment um ein innovatives Ladegerät: den Magnetic Charger. Das Gerät, das auf der Fachmesse Light & Building vorgestellt wurde, ist mit der MagSafe-Technologie kompatibel und lässt sich nahtlos in die Schalterserien LS und A integrieren. Durch verschiedene Abdeckungen kann das Ladegerät farblich an die Umgebung angepasst werden.

Laut Hersteller eignet sich die Lösung besonders für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsumgebungen, wo es darauf ankommt, Ladepunkte unauffällig und ohne sichtbare Kabel zu platzieren. Neben privaten Usern sieht Jung vor allem gewerbliche Anwendungen als Zielgruppe für das neue Produkt.

Obwohl das System optisch ansprechend gestaltet ist, gibt es im praktischen Einsatz Einschränkungen. Da das Smartphone senkrecht fixiert wird, ist die Nutzung während des Ladevorgangs, beispielsweise zum Lesen von E-Mails, nur bedingt möglich. Hier bietet eine klassische Steckdose mit Ladekabel nach wie vor mehr Flexibilität. Der Vorteil der Qi2-basierten Lösung liegt jedoch in ihrer dezenten Integration in bestehende Installationen: Aus der Steckdose stehen keine klobigen Ladegeräte hervor, und auch Kabel werden nicht benötigt. Die integrierten Magnete sorgen dafür, dass das Smartphone optimal positioniert wird und die maximale Ladeleistung von 15 Watt nutzen kann.

Modularer Aufbau mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Der Magnetic Charger besteht aus mehreren Komponenten: Neben dem Ladeeinsatz sind ein passender Rahmen und eine Abdeckung erforderlich. Das System lässt sich sowohl in Einzel- als auch in Mehrfachrahmen einbauen und orientiert sich am Design der bereits vorhandenen Schalterserien von Jung. Für individuelle Wünsche steht zudem das Graphic Tool des Herstellers zur Verfügung, mit dem Nutzer und Nutzerinnen das Erscheinungsbild weiter anpassen können.

Mit einem Gesamtpreis von über 160 Euro für die Grundausstattung (Ladeeinsatz für 83,30 Euro, Zusatzteile mindestens 80 Euro) liegt der Jung Magnetic Charger definitiv im höheren Preissegment. Die Investition lohnt sich vor allem für Personen, die Wert auf eine ästhetisch ansprechende, unauffällige und kabellose Ladelösung legen. Besonders in gewerblichen Umgebungen, wo Design und Funktionalität eine wichtige Rolle spielen, könnte das System überzeugen – wie in Cafés, Hotels, Business Lounges oder Co-Working Spaces.

Ob sich der Preis für private Anwender und Anwenderinnen rechtfertigt, hängt von den individuellen Ansprüchen an Komfort und Optik ab. Nicht direkt in die Steckdose integriert, aber mit einem ähnlichen Konzept ausgestattet und deutlich erschwinglicher zu haben sind beispielsweise Lösungen von Twelve South oder Zens, deren MagSafe-Charger direkt in die Steckdose gesteckt werden und ebenfalls eine dezente Lademöglichkeit bieten.