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iPhone 17 in Blau jetzt 113 Euro günstiger als bei Apple

Darum lohnt es sich

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Alle Farben des iPhone 17

Das iPhone 17 ist nicht ohne Grund ein Verkaufsschlager. Apple hat dem Standard-iPhone letzten Herbst ein tolles Update verpasst, sodass sich das Basis-Modell aktuell mehr denn je lohnt. Und während Apple an seinem Verkaufspreis in Höhe von 949 Euro festhält, gibt es das iPhone 17 in Blau bei Amazon schon für 836 Euro.

Apple hat dem iPhone 17 zum Beispiel ein modernes Display spendiert, das 120 Hz Bildwiederholrate unterstützt. Gleichzeitig wirkt es durch dünnere Ränder größer, außerdem wird es mit 3.000 Nits heller. Ebenfalls mit dabei sind der A19-Chip, Apple Intelligence, iOS 26 sowie ein duales Kamerasystem mit 48 Megapixeln.

Funktionen des iPhone 17
Das bietet das iPhone 17.

Wer ein gutes, schnelles und zuverlässiges iPhone sucht, greift zum iPhone 17. Die Pro-Funktionen des iPhone 17 Pro sind schön, dafür gilt es aber auch einen deutlichen Aufpreis zu zahlen. Das günstigste iPhone 17 Pro startet aktuell bei 1.185 Euro.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3' Display mit ProMotion, A19 Chip, Center Stage...
Apple iPhone 17 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion, A19 Chip, Center Stage...
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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