iPhone 17 in Blau jetzt 113 Euro günstiger als bei Apple

Das iPhone 17 ist nicht ohne Grund ein Verkaufsschlager. Apple hat dem Standard-iPhone letzten Herbst ein tolles Update verpasst, sodass sich das Basis-Modell aktuell mehr denn je lohnt. Und während Apple an seinem Verkaufspreis in Höhe von 949 Euro festhält, gibt es das iPhone 17 in Blau bei Amazon schon für 836 Euro.

Apple hat dem iPhone 17 zum Beispiel ein modernes Display spendiert, das 120 Hz Bildwiederholrate unterstützt. Gleichzeitig wirkt es durch dünnere Ränder größer, außerdem wird es mit 3.000 Nits heller. Ebenfalls mit dabei sind der A19-Chip, Apple Intelligence, iOS 26 sowie ein duales Kamerasystem mit 48 Megapixeln.

Wer ein gutes, schnelles und zuverlässiges iPhone sucht, greift zum iPhone 17. Die Pro-Funktionen des iPhone 17 Pro sind schön, dafür gilt es aber auch einen deutlichen Aufpreis zu zahlen. Das günstigste iPhone 17 Pro startet aktuell bei 1.185 Euro.