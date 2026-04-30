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YouTube macht Bild-in-Bild-Funktion für alle verfügbar

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YouTube-App mit Bild-in-Bild

Bisher war die sogenannte Bild-in-Bild-Funktion nur für Premium-Abonnenten und Abonnentinnen verfügbar, allerdings hat YouTube angekündigt, dass Bild-in-Bild ab sofort für alle zur Nutzung bereitsteht.

Mit Bild-in-Bild lässt sich ein Video auf dem iPhone als kleines Fenster auf dem Bildschirm ablegen, sodass man gleichzeitig andere Apps nutzen oder Nachrichten checken kann. Dazu muss man lediglich das laufende Video „beenden“, indem man vom unteren Bildschirmrand nach oben wischt. Das kleine YouTube-Fenster könnt ihr dann oben oder unten auf dem Display platzieren, zudem könnt ihr es auch zur Seite schieben, wenn ihr den kompletten Displayinhalt sehen wollt.


Kleine Einschränkung für Gratis-User

Eine kleine Einschränkung gibt es aber: Bild-in-Bild steht für Gratis-User nur für Videos bereit, nicht für Musikvideos. Gleiches gilt auch für den Tarif Premium Lite. Nur mit YouTube Premium können Musikvideos mit Bild-in-Bild genutzt werden.

Um die neue Bild-in-Bild-Funktion nutzen zu können, stellt sicher, dass ihr die neueste App-Version installiert habt. Da YouTube die Funktion langsam „in den nächsten Monaten“ ausrollt, kann es noch etwas dauern, bis Bild-in-Bild bei euch angekommen ist.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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