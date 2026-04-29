Bosch Bewegungsmelder II jetzt auch mit Matter

Bosch Smart Home stellt immer mehr Sensoren und Aktoren um, damit die Unterstützung für Matter gegeben ist. Neu ist der Bewegungsmelder II [+M], der ab sofort für 49,95 Euro erhältlich ist. Diese Funktionen bietet er.

Der Erfassungsbereich des Bewegungsmelder liegt bei bis zu 13 Metern, sodass auch Bewegungen in weiter Ferne erkannt werden. Da der Melder mit einem Orientierungslicht ausgestattet ist, kann er in dunklen Räumen für eine bessere Orientierung sorgen. Gleichzeitig lassen sich die Lichtempfindlichkeit und -intensität individuell anpassen, zudem können verbundene Lampen anhand von Bewegungen geschaltet werden.

Bewegungen erkennen und Automationen auslösen

Darüber hinaus informiert der Bewegungsmelder II [+M] im Notfall über unerwünschte Bewegungen und kann einen Alarm vor Ort auslösen – zusammen mit einer Kamera gibt es sofort ein Live-Bild aufs Smartphone. Zusätzlich sorgt der Abriss-Alarm dafür, dass Manipulationsversuche sofort erkannt und gemeldet werden.

Da der Bewegungsmelder von Bosch Smart Home die Schutzklasse IP55 aufweist, ist er auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Montage erfolgt entweder durch Schrauben oder beigelegte Klebemittel. Die flexible Positionierung in Ecken, an Wänden oder freistehend machen die Installation besonders einfach.

Der Bewegungsmelder II [+M] überzeugt durch clevere Zusatzfunktionen: Integrierte Sensoren für Bewegung, Temperatur und Helligkeit ermöglichen smarte Automationen oder Szenarien – etwa für Licht, Heizung oder Beschattung. Zudem ermöglicht die Taschenlampenfunktion die Aktivierung des Orientierungslichts per Knopfdruck. Durch die Kompatibilität mit dem Matter-Standard lässt sich der Bewegungsmelder II [+M] nicht nur in ein Bosch Smart Home System, sondern auch direkt in ein Matter-System integrieren.