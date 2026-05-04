Bose SoundLink Flex: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher deutlich reduziert

Der Bose SoundLink Flex ist im September 2024 als 2. Generation auf den Markt gekommen. Während man damals noch 180 Euro in die Hand nehmen musste, sind es jetzt nur noch 109 Euro. Was der hochwertige Bluetooth-Lautsprecher aus dem Hause Bose auf dem Kasten hat, fassen wir für euch noch einmal zusammen.

Obwohl der Lautsprecher schon etwas älter ist, weiß er mit seinen technischen Daten zu überzeugen. Mit Bluetooth 5.3 erfolgt die Verbindung zum Smartphone zuverlässig, während Mikrofone auch Anrufe und Siri über den Speaker ermöglichen. Da der Bose SoundLink Flex nach Norm IP67 staub- und wasserdicht ist, eignet sich der kleine Krachmacher auch für Einsätze in der Natur oder am Strand. Und sollte ein Lautsprecher nicht ausreichen, lassen sich zwei Speaker einfach als Stereo-Paar koppeln.

Die Laufzeit beziffert Bose mit bis zu 12 Stunden, sodass lange Hörsessions möglich sind. Darüber hinaus ist er mit 600 Gramm nicht allzu schwer und mit seinen Maßen von 20 x 9,1 x 5,3 Zentimetern durchaus portabel. Die robuste Nylon-Schlaufe ermöglicht auch das Anbringen an Rucksäcken. Wer die Musikwiedergabe optimieren möchte, kann in der Bose-App auf zahlreiche Feineinstellungen zugreifen.

Wer einen guten, robusten, hochwertigen und günstigen Bluetooth-Lautsprecher sucht, ist beim Bose SoundLink Flex aktuell an der richtigen Adresse. Darüber hinaus habt ihr die freie Farbauswahl, denn es stehen Blau, Sandstein, Gelb, Silber, Rosé und Schwarz zur Auswahl bereit.