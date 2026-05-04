Tim Cook: Nachfrage nach MacBook Neo „unglaublich“

Apple hat einen Nerv der Zeit getroffen, denn mit dem MacBook Neo spricht man aktiv preisbewusste Käufer und Käuferinnen an. Was als strategischer Schritt geplant war, entwickelt sich nun zu einem überraschend großen Erfolg.

Unerwarteter Ansturm auf Apples günstigstes MacBook

Im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen zeigte sich Tim Cook sichtlich zufrieden. Die Nachfrage nach dem MacBook Neo sei seit der Präsentation im März „unglaublich“ gewesen. Diese starke Resonanz spiegelt sich nicht nur in Verkaufszahlen wider, sondern auch in einer auffälligen Entwicklung: Im vergangenen Quartal verzeichnete Apple eine Rekordzahl an Erstkäufern im Mac-Segment. Genau diese Zielgruppe hatte das Unternehmen im Blick. Also Nutzer und Nutzerinnen, die entweder erstmals zum Mac greifen oder ein stark veraltetes Gerät ersetzen möchten.

Preisstrategie geht auf

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist ohne Zweifel der aggressive Einstiegspreis. Mit 699 Euro gestartet, gibt es das Neo schon jetzt für knapp unter 600 Euro – ohne Bildungsrabatte und direkt bei Amazon. Allerdings bringt der Erfolg auch Herausforderungen mit sich. Denn aufgrund der hohen Nachfrage ist das MacBook Neo derzeit nur eingeschränkt verfügbar. Je nach Modell und Konfiguration sind die Lieferzeiten unterschiedlich, wobei Amazon zumindest das Basis-Modell in allen Farben auf Lager hat. Dahingegen ist das MacBook Neo mit Touch ID derzeit deutlich schlechter zu bekommen.

Das deutet darauf hin, dass Apple die Produktionsmengen zwar ambitioniert geplant, die tatsächliche Nachfrage jedoch unterschätzt hat. Dennoch dürfte genau dieser Engpass den Hype zusätzlich anheizen, da knappe Verfügbarkeit oft als Qualitätsindikator wahrgenommen wird.

Ob der Erfolg langfristig anhält, bleibt zwar abzuwarten. Dennoch ist schon jetzt klar, dass das MacBook Neo für Apple mehr ist als nur ein günstiger Laptop. Es ist ein Türöffner in ein breiteres Marktsegment und soll neue Kunden und Kundinnen anlocken, die dann das komplette Ökosystem für sich entdecken.