Neue Zahlen von Apple: iPhone und Services erreichen Allzeitrekord

Apple hat die neusten Zahlen für das zweite fiskalische Quartal des Geschäftsjahres 2026 präsentiert, das am 28. März 2026 zu Ende gegangen ist. Der Umsatz beziffert sich auf 111,2 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der iPhone-Umsatz beträgt 56,99 Milliarden US-Dollar, die Mac-Sparte konnte 8,399 Milliarden US-Dollar einfahren. Das iPad erzielte 6,914 Milliarden US-Dollar und die Kategorie „Wearables, Home and Accessories“ kommt auf 7,901 Milliarden US-Dollar. Wieder stark mit dabei: Die Services erwirtschaftet im zweiten fiskalischen Quartal stolze 30,976 Milliarden US-Dollar. Es ist erstaunlich, dass Apple sich in allen Kategorien im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat.

Tim Cook, CEO von Apple:

Apple ist stolz darauf, heute das beste März-Quartal aller Zeiten zu vermelden, mit einem Umsatz von 111,2 Milliarden US-Dollar und zweistelligem Wachstum in allen geografischen Segmenten. Das iPhone erzielte einen Umsatzrekord für das März-Quartal, angetrieben von der außerordentlichen Nachfrage nach der iPhone 17-Produktreihe. Im Laufe des Quartals verzeichnete der Dienstleistungsbereich einen weiteren Allzeitrekord, und wir freuten uns, bemerkenswerte neue Produkte in unser bisher stärkstes Sortiment aufzunehmen. Dazu gehörten das iPhone 17e und das iPad Air mit M4-Chip sowie die Einführung des MacBook Neo, das Kunden auf der ganzen Welt begeistert.“

Kevan Parekh, Apples CFO:

„Unsere starke Geschäftsentwicklung im März-Quartal generierte einen operativen Cashflow von über 28 Milliarden US-Dollar und führte zu neuen Rekorden im März-Quartal sowohl beim operativen Cashflow als auch beim Gewinn pro Aktie. Die anhaltend starke Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen hat uns erneut dabei geholfen, einen neuen Allzeit-Höchststand bei unserer installierten Basis aktiver Geräte in allen wichtigen Produktkategorien und geografischen Segmenten zu erreichen.“

Das Board of Directors von Apple hat eine Bardividende von 0,27 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende ist am 14. März 2026 an die zum Geschäftsschluss am 11. Mai eingetragenen Aktionäre zahlbar.