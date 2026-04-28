Eufy HomeBase Pro S1: Neue Kamerazentrale mit Notstrom und Mobilfunkoption

Die Marke Eufy, eine Tochtergesellschaft von Anker, hat mit der HomeBase Pro S1 eine neue Kamerazentrale auf den Markt gebracht. Das Gerät richtet sich an Personen mit erhöhten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Besonders hervorzuheben sind die erweiterbaren Speicherkapazitäten sowie Funktionen, die eine unterbrechungsfreie Nutzung ermöglichen sollen.

Die HomeBase Pro S1 ist standardmäßig mit 32 GB internem Speicher ausgestattet, der sich bei Bedarf auf bis zu 16 TB erweitern lässt. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass das Gerät auch bei einem Stromausfall bis zu 24 Stunden weiter betrieben werden kann. Zudem ermöglicht die Station über zwei SIM-Kartensteckplätze eine 4G-Mobilfunkanbindung, um die Internetverbindung auch unabhängig vom Stromnetz aufrechtzuerhalten.

Die Zentrale unterstützt sowohl drahtlose Kameras als auch kabelgebundene Modelle, die über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden können. Dies stellt sicher, dass die Überwachung auch bei einem Stromausfall fortgesetzt werden kann. Darüber hinaus lassen sich weitere Sicherheitskomponenten wie Tür- und Fenstersensoren sowie Brand- und Wassermelder in das System integrieren.

Integration in das bestehende Eufy-Portfolio

Eufy bietet mit der HomeBase Pro S1 eine Lösung, die bis zu 16 Geräte, darunter vier direkte PoE-Verbindungen, sowie bis zu 34 Sensoren verwalten kann. Damit richtet sich das System sowohl an private Haushalte als auch an Profis, die eine umfassende Sicherheitsinfrastruktur benötigen.

Neben der neuen Kamerazentrale umfasst das Eufy-Sortiment bereits eine Vielzahl von Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich sowie ein NVR-System (Network Video Recorder) für anspruchsvolle Anwendungen. Die HomeBase Pro S1 ergänzt dieses Portfolio neben der HomeBase 2 und der HomeBase 3 um eine weitere sichere und stabile Lösung.

Die Verwaltung der angeschlossenen Geräte erfolgt über die Eufy-App, die eine zentrale Steuerung und Überwachung ermöglicht. Der empfohlene Verkaufspreis der HomeBase Pro S1 auf der Eufy-Website liegt bei 599,99 Euro.