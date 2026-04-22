Vantrue Pilot 2: 4-Kanal-Wärmebild-Dashcam startet bei Kickstarter

Wir haben die News zur Vantrue Pilot 2 bereits seit einigen Tagen bei uns im Postfach liegen, können aber erst jetzt, da heute die Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne zur neuen Wärmebild-Dashcam offiziell gestartet ist, auch direkt darüber berichten. Ab heute kann die Pilot 2 auf Kickstarter vorbestellt werden.

Das Gerät, das offiziell ab dem 1. Juni 2026 auf den Markt kommen soll, kombiniert erstmals Wärmebildtechnik mit einem 4-Kanal-Aufzeichnungssystem für Dashcams. Early Adopter erhalten während der Kampagne Rabatte von bis zu 56 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis von 799 US-Dollar, wobei die ersten Pakete bereits ab 499 US-Dollar bei Kickstarter erhältlich sind.

Die Vantrue Pilot 2 soll eine kritische Sicherheitslücke im Bereich der Fahrzeugkameras schließen. Während die meisten Dashcams auf sichtbares Licht angewiesen sind, bietet die Pilot 2 durch den Einsatz von Wärmebildtechnik eine deutlich erweiterte Sichtbarkeit, insbesondere bei Nacht, in schlecht beleuchteten Umgebungen oder bei extremen Wetterbedingungen. Laut George Chen, Gründer und CEO von Vantrue, ermöglicht die Technologie, Gefahren wie plötzlich auftauchende Wildtiere, Personen oder Hindernisse frühzeitig zu erkennen, noch bevor sie im Scheinwerferlicht sichtbar werden.

Das Kamerasystem der Vantrue Pilot 2 kombiniert eine hochauflösende 1440p-Optik von Sony STARVIS 2 mit einem speziellen Wärmebildobjektiv, das Wärmesignaturen von Menschen, Tieren und Fahrzeugen in einer Entfernung von bis zu 60 Metern erkennen kann. Zudem bietet die Pilot 2 vier synchronisierte Perspektiven (vorne optisch, vorne thermisch, im Innenraum und hinten) und unterstützt so ein umfassendes 360-Grad-Sicherheitssystem. Ein integrierter KI-Algorithmus analysiert die Daten und warnt proaktiv vor potenziellen Gefahren, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Fahrzeugs.

Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto inklusive

Neben der Sicherheit fungiert die Pilot 2 auch als modernes Upgrade für ältere Fahrzeuge. Das Gerät verfügt über ein 6,25-Zoll-Touchscreen-Display, das Apple CarPlay und Android Auto unterstützt und so moderne Cockpit-Funktionen ohne teure Nachrüstungen ermöglicht. Weitere Features wie WiFi 6-Konnektivität und die Unterstützung von bis zu 1 TB Speicherplatz verwandeln die Pilot 2 in eine digitale Fahrzentrale für mehr Sicherheit und Komfort.

Die Kickstarter-Kampagne bietet vor allem für Interessierte, die sich schnell entscheiden, einige Preisvorteile. Neben dem Basispaket, das die Dashcam, eine 128-GB-Micro-SD-Karte und einen CPL-Filter umfasst, gibt es auch Paketangebote für mehrere Einheiten mit Rabatten von bis zu 55 Prozent. Das Einsteiger-Paket im Early Bird-Deal wird beispielsweise für 499 USD zu haben sein. Die Auslieferung der ersten Geräte soll ab Juni dieses Jahres erfolgen.

Mit der Vantrue Pilot 2 wird erstmals Wärmebildtechnik für den Massenmarkt zugänglich gemacht. Bisher war diese Technologie vor allem in Premium-Elektrofahrzeugen oder für professionelle Anwendungen reserviert. Mit der Pilot 2 können nun auch Alltagsfahrer von den Vorteilen der Wärmebildkamera profitieren, was besonders auf ländlichen Straßen oder bei schlechten Sichtverhältnissen für mehr Sicherheit sorgen kann.