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Bis zu 20 Euro extra: Apple Geschenkkarte bei Kaufland mit Bonus

Der nächste Wocheneinkauf wird günstiger

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Apple Geschenkkarte bei Kaufland

Ab heute und bis zum 6. Mai 2026 könnt ihr bei Kaufland bis zu 20 Euro Bonus mitnehmen, wenn ihr Apple-Geschenkkarten kauft. Mit dem Guthaben könnt ihr nicht nur digitale Güter bezahlen, also Apps, In-App-Käufe und mehr, sondern auch Hardware kaufen – also zum Beispiel ein iPhone.

Wenn ihr euer Konto auffüllen wollt, gibt es bei Kaufland ein spannendes Angebot. Beim Kauf einer Apple Gift Card könnt ihr euch bis zu 20 Euro Guthaben sichern, das ihr beim nächsten Einkauf einlösen könnt. Und so geht’s:


  • 1x 25 Euro Apple-Geschenkkarte kaufen und 2,50 Euro Kaufland-Guthaben sichern
  • 1x 50 Euro Apple-Geschenkkarte kaufen und 5 Euro Kaufland-Guthaben sichern
  • 1x 100 Euro Apple-Geschenkkarte kaufen und 10 Euro Kaufland-Guthaben sichern
  • 2x 100 Euro Apple-Geschenkkarten kaufen und 20 Euro Kaufland-Guthaben sichern

Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr eure Kaufland Card Xtra beim Bezahlen scannt, denn nur dann bekommt ihr das Guthaben – laut Kaufland innerhalb von 2 Tagen. Wichtig ist auch, dass das Guthaben bis spätestens 27. Mai 2026 eingelöst werden muss.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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