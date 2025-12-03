iPhone 17 bricht Apples Verkaufsrekorde

Die Nachfrage nach dem iPhone 17 ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr – und zwar so sehr, dass Apple laut einem neuen IDC-Bericht im Jahr 2025 mehr als 247,4 Millionen iPhones ausliefern dürfte. Damit wäre Apple auf Rekordkurs, zumal die iPhone-Verkäufe einerseits in den USA und Europa anziehen, andererseits aber vor allem der chinesische Markt den Turbo zündet.

Weil die Nachfrage nach dem iPhone 17 konstant steigt, erwartet IDC für 2025 ein Lieferwachstum von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sollen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen über Android und iOS hinweg um 1,5 Prozent steigen.

In China, Apples größtem Einzelmarkt, erlebt das Unternehmen derzeit eine bemerkenswerte Trendwende. Laut IDC lag Apple im Oktober und November mit einem Marktanteil von über 20 Prozent klar an der Spitze. Daher hat IDC seine Prognose für das vierte Quartal kurzerhand von 9 auf 17 Prozent Wachstum korrigiert. Aus einem erwarteten Rückgang von 1 Prozent für 2025 wird nun ein Plus von 3 Prozent. Diese positive Entwicklung zeigt sich darüber hinaus auch in den USA und Westeuropa, wo zuvor ebenfalls rückläufige Zahlen gemeldet wurden.

2025 wird ein Rekordjahr für Apple

Für Apple wird 2025 daher nicht nur ein Rekordjahr bei den Lieferzahlen, sondern auch beim Umsatz: Der Gesamtwert der iPhone-Auslieferungen soll 261 Milliarden US-Dollar überschreiten – ein Plus von 7,2 Prozent.

Besonders stark gefragt sind die Standardmodelle iPhone 17 und iPhone 17 Pro. Das iPhone Air konnte hingegen nicht an die Erwartungen anknüpfen, dennoch bleibt die Produktreihe insgesamt extrem erfolgreich.

