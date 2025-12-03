Das kommende iPhone 18 soll erst 2027 erscheinen

Seit 2019 hat Apple im Herbst stets vier neue Geräte der jeweiligen Serie vorgestellt, zumindest was die Namensgebung betrifft. In diesem Jahr war das erstmals anders, denn wir haben drei 17er-Modelle und das iPhone Air bekommen. Laut den neuesten Berichten könnte das im nächsten Jahr sogar noch etwas anders laufen.

Aus der 18er-Serie soll Apple im kommenden Herbst lediglich das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorstellen. Auf dem großen Launch-Event im Herbst sollen zudem das iPhone Air 2 (hinter dem allerdings Fragezeichen stehen) und das neue iPhone Fold präsentiert werden. Aber was ist mit dem iPhone 18?

iPhone 18 soll erst Anfang 2027 starten

Die Analysten von IDC rechnen im kommenden Jahr mit einem Rückgang der iPhone-Verkäufe um rund 4,2 Prozent. Die Begründung: Man rechnet nicht damit, dass das iPhone 18 im Herbst vorgestellt wird. Stattdessen scheint ein Start im Frühjahr 2027 gemeinsam mit dem iPhone 18e wahrscheinlicher. Das deckt sich mit früheren Aussagen, die einen ähnlichen Fahrplan für die iPhone 18-Serien vorsehen.

Der möglicherweise spätere Start des iPhone 18 könnte dafür sorgen, dass mehr Nutzer auf das Pro-Modell umschwenken. Dazu würde jedenfalls passen, dass IDC davon ausgeht, dass die Gesamteinnahmen 2026 trotz sinkender Verkaufszahlen steigen werden.