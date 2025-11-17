Das soll der iPhone-Fahrplan für 2026 und 2027 sein

Apple arbeitet bereits an den nächsten iPhone-Generationen und laut Mark Gurman von Bloomberg wird 2027 ein ziemlich spannendes Jahr. Denn dann sollen nicht nur das iPhone Air der zweiten Generation erscheinen, sondern auch ein besonderes Jubiläumsmodell zum 20-jährigen iPhone-Geburtstag.

Wann kommen die neuen Modelle?

In seinem aktuellen Power On-Newsletter erklärt Gurman, dass Apple das iPhone Air 2 vermutlich im März 2027, gemeinsam mit dem regulären iPhone 18 und dem neuen Einstiegsmodell iPhone 18e, vorstellen wird. Das Jubiläums-iPhone soll dagegen wie gewohnt im September 2026 auf den Markt kommen.

Besonders interessant: Das Sondermodell könnte einen gebogenen Glasbildschirm erhalten und erstmals eine Frontkamera unter dem Display verstecken, sodass es ein vollflächiges Display ohne Notch oder Dynamic Island gibt.

Apples geplanter Veröffentlichungszeitraum

Gurman erwartet zwischen 2026 und 2027 folgende iPhones:

Herbst 2026 (September) : iPhone 18, iPhone 18 Pro Max und ein faltbares iPhone

: iPhone 18, iPhone 18 Pro Max und ein faltbares iPhone Frühjahr 2027 ( März): iPhone 18, iPhone 18e und möglicherweise das iPhone Air 2

Was könnte das iPhone Air 2 bieten?

Eine frühere Meldung von The Information deutet darauf hin, dass Apple beim iPhone Air 2 einige Verbesserungen plant, darunter:

zweite Rückkamera

leichteres Design

größere Akkukapazität

neues Kühlsystem (Vapor-Chamber wie beim iPhone 17 Pro)

Gurman hält eine Ultraweitwinkelkamera am Air-Modell zwar für technisch machbar, allerdings findet er die Idee etwas ungewöhnlich, besonders für ein Gerät, das laut Absatzprognosen eher ein Nischenprodukt bleibt. Dennoch könnten Funktionen wie eine bessere Kamera oder längere Akkulaufzeit das iPhone Air deutlich interessanter machen.

Hat Apple das iPhone Air 2 verschoben?

Gurman glaubt: Nein. Das iPhone Air 2 war von Anfang an für 2027 vorgesehen. Es soll außerdem einen neuen 2-nm-Chip erhalten, der für mehr Leistung und bessere Akkulaufzeiten sorgen soll.

Wie gut verkauft sich das aktuelle iPhone Air?

Auch wenn mehrere Berichte vermuten, dass die Nachfrage eher schwach ist, sieht Apple das Modell wohl ohnehin als Nischenprodukt. Intern habe man geplant, dass das Air nur 6 bis 8 Prozent der jährlichen iPhone-Verkäufe ausmachen soll. Ob dieses Ziel erreicht wurde, ist unklar, aber offenbar reicht Apple das, um die Serie fortzuführen.

2027 feiert das iPhone Geburtstag

2027 dürfte ein großes iPhone-Jahr werden: ein neues iPhone Air, mehrere iPhone-18-Modelle, vielleicht ein Foldable – und ein Jubiläums-iPhone, das womöglich technisches Neuland betritt. Noch dauert es, aber die Gerüchteküche brodelt bereits jetzt.