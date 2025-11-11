Auch ich habe mich für das iPhone 17 Pro ausgesprochen, allerdings habe ich als Zweit- und Test-iPhone auch das iPhone Air im Einsatz. In meinem Testbericht habe ich das iPhone Air ziemlich gelobt, allerdings scheint das dünnste iPhone aller Zeiten den Zeitgeist nicht zu treffen, den sich Apple erwartet hatte. Wie The Information berichtet, hat Apple die Veröffentlichung der nächsten iPhone-Air-Generation verschoben, die ursprünglich zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro im Herbst 2026 erscheinen sollte.

Seit dem Marktstart im September häufen sich Berichte, dass Apple mit enttäuschenden Verkaufszahlen zu kämpfen hat. Daraus resultieren schon jetzt Produktionskürzungen. Unter anderem haben die Zulieferer Foxconn und Luxshare ihre Fertigungen stark reduziert und teils sogar vollständig eingestellt.

Eigentlich wollte Apple mit dem iPhone Air den „Wow“-Effekt zurückbringen, denn das Air bringt erstmals ein echtes Redesign seit dem iPhone X im Jahr 2017 mit. Doch der Fokus auf ein extrem dünnes Gehäuse bringt auch Kompromisse mit sich, denn der Akku ist deutlich kleiner, und auf der Rückseite gibt es lediglich eine Kamera.

Das iPhone Air ist zu teuer gestartet

Und da ist ja auch noch der Preis: Mit 1.199 Euro gestartet, war und ist das iPhone Air im Vergleich zu den anderen iPhone-17-Modellen einfach zu teuer. Da das Interesse so schwach ist, ist der Preis schon jetzt gefallen – Amazon verkauft das iPhone Air für 999 Euro. Das ist deutlich attraktiver, reicht aber immer noch nicht aus, um die Verkaufszahlen anzukurbeln.

Ist das iPhone Air nur ein Experiment?

Das iPhone Air ist nicht das erste Modell, mit dem Apple experimentierte: Schon das iPhone mini und die „Plus“-Reihe konnten sich am Markt nicht durchsetzen. Auch der Versuch eines ultradünnen iPhones scheint gescheitert, sodass ein Nachfolger im nächsten Jahr mehr als unwahrscheinlich ist.

Ersten Berichten zufolge soll Apple dennoch am iPhone Air 2 arbeiten, das einen größeren Akku, eine bessere Kühlung und zwei Kameras an Bord haben soll. Ob dieses Modell jemals das Licht der Welt erblickt oder in der Experimentenkammer wortlos verschwindet, bleibt abzuwarten.