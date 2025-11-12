Dreame Taste: Mini-Airfryer startet für 149 Euro

Heute Mittag haben wir euch den neuen Philips Airfryer mit zwei Körben vorgestellt, nun geht es mit einem kompakten Modell weiter. Dreame hat vor wenigen Tagen den Tasti Airfryer vorgestellt, den ihr ab sofort für 149 Euro (Amazon-Link) bestellen könnt.

Nicht nur auf den ersten Blick ähnelt der Dreame Tasti dem im Juli gestarteten Ninja Crispi. Letzteren hätten wir euch auch gerne vorgestellt. Ninja sah sich aber leider nicht dazu in der Lage, uns ein Testgerät zur Verfügung zu stellen. Das sieht bei Dreame anders aus, Praxis-Erfahrungen folgen dann in einigen Wochen. Aber was genau kann dieser Airfryer im Mini-Format eigentlich?

„Das tragbare 5-in-1-Gerät kombiniert Heißluftfritteuse und Lunchbox. Es ist aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt, chemikalienfrei und vollkommen transparent“, lässt uns der Hersteller wissen. Im Lieferumfang sind zwei Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2,5 und 4,5 Litern mit passenden Deckeln, ein Gittereinsatz sowie der PowerCore-Korpus enthalten.

Dreame Tasti könnte ein Kandidat für besonders kleine Küchen sein

Dank 3D-Heißluftzirkulation sollen Speisen gleichmäßig knusprig werden, so wie man es von einem Airfryer erwartet. Außerdem kann man in den Boden des Behälters Wasser einfüllen, um eine Dampffunktion nutzen zu können. „Fünf voreingestellte Programme (Air Fry, Roast, Reheat, Broil, Keep Warm) erleichtern die Zubereitung“, heißt es von Dreame.

Ich bin mir echt noch unschlüssig, ob so ein kleiner Airfryer tatsächlich eine Alternative ist. Für Single-Haushalte mit kleiner Küche, in der generell kein Platz ist, könnte ich mir ein Gerät aber durchaus vorstellen, wenn die Ergebnisse im Praxis-Test überzeugen können. Im Gegensatz zu einem großen Airfryer kann man den kleinen Dreame Tasti ja problemlos im Schrank verstauen, wenn man ihn nicht benötigt. Vielleicht ist so ein Teil ja auch etwas fürs Camping? Demnächst wollte ich ohnehin noch eine Powerstation testen, das wäre doch ein idealer Partner.