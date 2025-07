Kompakt & glasstark: Der neue Ninja CRISPi bringt frischen Wind in die Heißluftfritteusen-Welt

Gesunde Küche, platzsparendes Design und clevere Technik, all das verspricht der Ninja CRISPi, das neueste Küchengerät aus dem Hause SharkNinja. Der CRISPi bringt mit einem durchdachten Glas-Kochsystem, vier praktischen Funktionen und jeder Menge Flexibilität frischen Wind in den Küchenalltag.

Ninja CRISPi wagt was neues

Der Ninja CRISPi ist mehr als eine Heißluftfritteuse. Er ist ein tragbares, kompaktes Multitalent, das in jede Küche passt. Mit seinen gerade mal 30 Zentimeter Breite und 35 Zentimeter Höhe nimmt er kaum Platz auf der Arbeitsfläche ein und lässt sich dank seines modularen Aufbaus leicht verstauen. Das macht ihn nicht nur ideal für Haushalte mit wenig Stauraum, sondern auch für unterwegs: Im Wohnmobil, im Gartenhaus oder sogar im Büro.

Ninja CRISPi ist ein 4-in-1 Multitalent

Der CRISPi vereint vier Funktionen in einem Gerät:

Heißluftfrittieren bei bis zu 185 Grad

bei bis zu 185 Grad Braten von Gemüse über Fisch bis hin zu Fleischgerichten

von Gemüse über Fisch bis hin zu Fleischgerichten Warmhalten : Ideal für stressfreie Vorbereitung

: Ideal für stressfreie Vorbereitung Recrisp: Eine praktische Aufwärmfunktion, die Speisen wieder knusprig macht

Das heißt: Egal ob frische Zutaten oder Reste vom Vortag – der CRISPi holt das Beste aus deinen Mahlzeiten raus. Perfekt für alle, die gesund essen wollen, ohne stundenlang am Herd zu stehen.

Glas statt Kunststoff

Statt auf klassische Metall- oder Kunststoffbehälter setzt Ninja beim CRISPi auf hochwertige TempWare-Glasbehälter. Diese sind:

Thermoschockbeständig : Sicher auch bei Temperaturwechseln

: Sicher auch bei Temperaturwechseln Spülmaschinenfest : Für eine bequeme Reinigung

: Für eine bequeme Reinigung PFAS-frei : Keine bedenklichen Stoffe beim Kochen

: Keine bedenklichen Stoffe beim Kochen Transparent: Der Garvorgang ist jederzeit sichtbar

Mit dabei sind zwei TempWare-Glasbehälter. Der 1,4 Liter große Behälter eignet sich perfekt für kleine Portionen, der 3,8 Liter große Glas-Topf kann auch Familienportionen und größere Gerichte zubereiten.

Und das Beste: Die Glasbehälter kommen mit passenden Deckeln – der kleinere sogar mit auslaufsicherem Snap-Lock, perfekt zum Mitnehmen oder Aufbewahren im Kühlschrank.

So funktioniert Ninja CRISPi

Der CRISPi besteht aus dem sogenannten PowerPod, der einfach auf den jeweiligen Glasbehälter aufgesetzt wird. Das Gerät erkennt automatisch, welcher Behälter verwendet wird, und passt die Temperatur entsprechend an. Die Bedienung erfolgt einfach über die entsprechenden Tasten.

Ergonomische Griffe machen das Handling einfach und dank der hitzebeständigen Füße steht der CRISPi auch auf empfindlichen Oberflächen sicher. Nach dem Essen lässt sich alles stapeln und platzsparend verstauen.

Ninja CRISPi gibt es in drei Farben

Auch optisch macht der CRISPi was her. Erhältlich ist er in drei stylischen Farben, die sich perfekt in moderne Küchen integrieren:

Cyber Space : Ein dunkles, futuristisches Blau-Grau

: Ein dunkles, futuristisches Blau-Grau Stone : Klassisches Hellgrau mit edlem Touch

: Klassisches Hellgrau mit edlem Touch Sage: Sanftes Salbeigrün, voll im Trend

Die UVP liegt bei 179,99 Euro – das klingt nach einem fairen Preis für ein Gerät, das so viele Funktionen vereint. Und wer bisher dachte, für eine Heißluftfritteuse sei kein Platz in der Küche: Der wird beim CRISPi vielleicht umdenken.