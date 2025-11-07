Nuki Smart Lock Pro und Ultra jetzt 15 Prozent günstiger

Das Nuki Smart Lock begleitet mich mittlerweile schon über 8 Jahre durch den Alltag und ich möchte es nicht mehr vermissen. Seit gut einem Jahr ist das Nuki Smart Lock Ultra im Einsatz, das in Sachen Optik und Geschwindigkeit neue Maßstäbe setzt. Auch das Nuki Smart Lock Pro wurde in diesem Jahr auf den neuesten Stand gebracht. Beide Modelle bekommt ihr jetzt günstiger.

Mit dem Gutscheincode appgefahren15 erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt im offiziellen Online-Shop des Herstellers. Der Preis Nuki Smart Lock Ultra inklusive Universal-Zylinder sinkt damit von 349 Euro auf 296,65 Euro. Für das Nuki Smart Lock Pro der 5. Generation zahlt ihr dank Gutschein nur 228,65 Euro statt regulär 269 Euro.

Der Internet-Preisvergleich ist derzeit denkbar einfach: Beide Nuki Smart Locks werden nirgends günstiger angeboten. Unser exklusiver Gutscheincode ist also eine prima Möglichkeit zum Sparen. Die Versandkosten von 3,90 Euro entfallen übrigens, wenn ihr euch mit einem Nuki-Account im Shop anmeldet.

Nuki Smart Lock Ultra Mit Gutscheincode appgefahren15 349 EUR 296,65 EUR jetzt kaufen

Das Nuki Smart Lock Ultra im Video

Das Nuki Smart Lock Ultra setzt einen Zylinder-Tausch voraus. Das alles ist aber denkbar einfach, zumal sämtliche benötigten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Meine Eindrücke habe ich bereits vor einigen Monaten für euch in einem Video zusammengefasst. Schaut gerne noch mal rein, wenn es offene Fragen zum Produkt gibt:

Das Nuki Smart Lock Pro ohne Zylinder-Tausch

Ich halte das Nuki Smart Lock Ultra für die bessere Wahl, da es fest mit dem Zylinder verbunden werden kann. Sollte der Austausch für euch allerdings nicht in Frage kommen, weil ihr etwa ein Schließsystem mit gleichen Schlüsseln an mehreren Türen nutzt, dann ist das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation für euch gemacht.

Optisch gibt es fast keine Unterschiede. Das Pro ist nur etwas länger, da Platz für den innen in der Tür steckenden Schlüssel geschaffen werden musste. Die Montageplatte für das Nuki Smart Lock Pro wird einfach innen an die Türblende geklebt oder festgeschraubt, wenn euer Zylinder ein bisschen übersteht.

Funktional gibt es zwischen den beiden Matter-kompatiblen Smart Locks keine Unterschiede. Sie verfügen neben Bluetooth über Thread und WLAN, eine separate Bridge ist nicht erforderlich.