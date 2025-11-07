Erst vor etwas mehr als einer Woche haben wir über das praktische neue Zubehör von iOttie berichtet, den iOttie Treker MagSafe Travel Mount (Amazon-Link). iOttie ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus New York, das Tech-Zubehör für iPhones und Co. herstellt und auch bei uns im Blog bereits mehrfach Bestandteil unserer Berichterstattung war. Das praktische neue Gadget für iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen ist bereits im Handel erhältlich und eignet sich besonders für Reisen oder Situationen, in denen man ein iPhone bestmöglich platziert haben möchte.

Der neue iOttie Treker MagSafe Travel Mount ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Halterung für MagSafe-kompatible Smartphones. „Ob im Flugzeug, Auto, Büro, in der Küche oder im Homeoffice – der Treker sorgt überall für komfortables, freihändiges Streaming, Lesen oder Videotelefonieren“, heißt es diesbezüglich vom Hersteller.

Der federbelastete Montagebügel lässt sich mit einem Handgriff an Klapptischen, Regalböden oder Arbeitsplatten befestigen und ebenso schnell wieder lösen. Ein dreh- und schwenkbarer Arm ermöglicht flexible Ausrichtung im Hoch- oder Querformat, während eine weiche Silikonauflage das Gerät schützt und sicheren Halt gewährleistet. Auch der per Feder ausziehbare Metallbügel ist auf der Innenseite mit einem dünnen Silikonüberzug versehen worden – so gibt es keine Kratzer an der zu befestigenden Oberfläche und es wird für einen rutschfesten Halt gesorgt.

Das sind meine ersten Eindrücke

Auch an Personen ohne ein iPhone mit MagSafe-Kompatibilität wurde von Seiten iOtties gedacht: Das Unternehmen legt im Lieferumfang einen Magnetring-Adapter für alle weiteren Smartphones bei. Mit seinem faltbaren und kompakten Design mit Maßen von 6,4 x 3,3 x 7,4 Zentimetern sowie einem Gewicht von nur 130 Gramm passt der Treker mühelos in Handgepäck oder die Laptoptasche und will laut iOttie „als funktionales Zubehör für unterwegs und zuhause gleichermaßen“ überzeugen.

Ich hatte nun kurz nach dem Marktstart des iOttie Trekers bereits die Gelegenheit, mir das neue Gadget einmal genauer ansehen zu können. Geliefert wird die kompakte iPhone-Halterung in einer simplen Papp-Verpackung, in der neben der Halterung selbst samt angelegtem silberfarbenen Karabiner auch noch ein Magnetring für nicht-MagSafe-kompatible Smartphones beiliegt.

Beim ersten Auseinanderfalten war ich etwas unsicher, an welcher Seite der MagSafe-Halteplatte man die Halterung nun aufklappen würde, aber weiß man einmal, wie es funktioniert, ist die Installation binnen kürzester Zeit erledigt. Auf der Rückseite der Halterung befindet sich eine Art Schieberegler, mit dem sich der Metallbügel zum Anbringen an einer Oberfläche verschieben lässt. Hier hat man einiges an Kraft aufzuwenden, denn der Federmechanismus ist sehr stark. Ich musste teils mit zwei Händen arbeiten, um den Montagebügel ganz auseinander ziehen zu können.

Ab sofort bei Amazon erhältlich

Dafür sitzt die Halterung auch wirklich sehr fest an der angebrachten Oberfläche. Letztere kann bis zu drei Zentimeter dick sein, um den Montagebügel der iOttie Treker-Halterung anbringen zu können. Das iPhone wird dann einfach bei ausgeklappter MagSafe-Fläche entweder im Hoch- oder im Querformat angebracht. Dabei lässt sich auch der Blickwinkel sowohl von oben nach unten als auch seitwärts vom User justieren. Auch die Höhe der MagSafe-Platte kann noch angepasst werden.

Benötigt man die Halterung nicht mehr, wird das iPhone einfach abgenommen, der MagSafe-Puck im Korpus versenkt und die Halterung von der Oberfläche abgezogen. Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße kann das Gadget auch problemlos überall mitgenommen werden, notfalls auch über den Karabiner außen an einer Tasche oder einem Rucksack. Der Karabiner lässt sich außerdem abnehmen, falls man ihn unterwegs nicht braucht und zusätzliches Gewicht sparen möchte.

Die MagSafe-Halterung von iOttie ist ab sofort bei Amazon erhältlich: Dort kann sie zum derzeitigen Preis von 32,36 Euro inklusive kostenlosem Versand in weißer Farbe bestellt werden. Bei Amazon gibt es derzeit sehr gute 4,6 Sterne in den Kundenbewertungen für das Produkt.