Matter Heizkörper-Thermostate von Bosch zum Bestpreis kaufen

Nachdem ich ein paar warme Tage in der Türkei verbracht habe, läuft zu Hause in Deutschland die Heizung, und meine Thermostate von Bosch Smart Home haben endlich wieder Arbeit. Ich nutze das System von Bosch zusammen mit dem Controller, allerdings ist dieser nicht notwendig, wenn du die Thermostate direkt über Matter in dein Smart Home einbinden möchtest.

Ein Stückpreis von unter 50 Euro für das Matter-Heizkörper-Thermostat von Bosch ist eher selten.

Das kann das Heizkörper-Thermostat von Bosch Smart Home

Ich stufe das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M] als klassisches und funktionales Produkt ein. Auf der einen Seite ist das Thermostat kein Design-Highlight, dafür bietet es aber ein praktisches Display sowie die Möglichkeit, die Temperatur direkt am Gerät zu ändern.

Sobald man die Temperatur anpasst oder das Thermostat automatisch regelt, hört man den kleinen Motor arbeiten. Flüsterleise ist das Thermostat nicht, wirklich laut aber auch nicht. Mit der großen Taste auf der Front kann man die Temperatur direkt am Gerät anpassen – einfach die Taste für Plus oder Minus nach rechts oder links drehen.

Wenn das Thermostat mit dem Bosch Smart Home Controller verbunden wird, kann man es natürlich in Automationen zusammen mit anderen Komponenten nutzen. Insofern du auf Matter setzt, kannst du das Thermostat direkt in dein favorisiertes System einbinden, zum Beispiel in Apple Home. Ein Matter-kompatibler Smart-Home-Hub ist vorausgesetzt, beispielsweise ein HomePod oder Echo Show.

Warum sind smarte Heizkörper-Thermostate sinnvoll?

Smarte Heizkörper-Thermostate bieten gleich mehrere Vorteile: Sie erhöhen den Komfort, weil sich die Raumtemperatur bequem per App oder Sprachsteuerung anpassen lässt – auch von unterwegs. Gleichzeitig helfen sie, Energie und Heizkosten zu sparen, etwa durch Zeitpläne, Geofencing oder automatische Absenkung bei geöffnetem Fenster. Zudem lassen sich viele Modelle in Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Alexa oder Google Home integrieren. Ein weiterer Pluspunkt ist der positive Umwelteffekt, da weniger Energieverbrauch auch geringere CO₂-Emissionen bedeutet. Zwar sind die Anschaffungskosten etwas höher, doch langfristig können sich Komfort und Einsparungen deutlich auszahlen.

