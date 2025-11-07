Das Wochenend-Gewinnspiel mit festlicher Beleuchtung

Weniger als sieben Wochen sind es noch, bis wir uns wieder unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum versammeln und uns gemeinsam mit der Familie den Bauch voll schlagen. Falls ihr es in diesem Jahr etwas bunter gestalten möchtet, dann hätten wir in unserem Wochenend-Gewinnspiel das passende Gadget für euch.

Gewinnen könnt ihr an diesem Wochenende die Govee Christmas String Lights 2 im Wert von 109,99 Euro. Die 20 Meter lange Lichterkette verfügt über 200 LEDs, die einzeln angesteuert werden können.

„Es gibt über 130 Lichteffekte in verschiedenen Farben und Mustern“, heißt es von Govee in der Produktbeschreibung. „Mit Govee Uni-IC Control können alle LEDs 16 Millionen Farben für dynamische RGBWIC-Effekte anzeigen. Die einzelnen weißen LEDs haben eine einstellbare Farbtemperatur. Sie können von warmweiß zu kaltweiß wechseln.“

Die Lichterkette verfügt über in das Kabel integrierte LEDs und ist auch für den Außenbereich geeignet. Dank IP44 könnt ihr also auch den Baum im Garten schmücken und eure Nachbarn mit kunstvollen Lichteffekten begeistern. Neben der Steuerung über die Govee-App gibt es auch noch weitere Wege, die Govee Christmas String Lights 2 ein- und auszuschalten oder in Szenen mit anderen Smart Home Geräten zu integrieren. Die Lichterkette ist mit Amazon Alexa, Google Home und dank Matter auch mit Apple Home kompatibel.

Govee Christmas Lights, RGBWIC 20M Weilnachtsbeleuchtung Außen, 200 LEDs... 130+ optionale voreingestellte Szenen: Es gibt über 130 Lichteffekte in verschiedenen Farben und Mustern. Diese passen zu jedem Anlass, auch während...

RGBWIC mit Govee Uni-IC: Mit Govee Uni-IC Control können alle LEDs 16 Millionen Farben für dynamische RGBWIC-Effekte anzeigen. Die einzelnen weißen...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr die Govee Christmas String Lights 2 gewinnen möchtet, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Ich bin groß, wenn ich jung bin, und ich bin klein, wenn ich alt bin. Was bin ich?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir Anfang der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Spaß!