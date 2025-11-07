i-Kfz App: Fahrzeugschein jetzt auf dem iPhone speichern

Das Bundesverkehrsministerium möchte Bürokratie abbauen und hat im Zuge dessen über das Kraftfahrt-Bundesamt und die Bundesdruckerei die i-Kfz-App (App-Store-Link) entwickeln lassen, mit der ihr euren Fahrzeugschein in digitaler Form immer dabei haben könnt. Auch der digitale Führerschein soll künftig in der i-Kfz-App hinterlegt werden können.

Habt ihr die i-Kfz-App geladen und installiert, könnt ihr euren Fahrzeugschein in der Anwendung hinterlegen und müsst die Papierversion des Dokuments nicht mehr mitführen, sofern ihr die digitale Version des Fahrzeugscheins griffbereit habt. Das gilt immerhin für Deutschland. Im Ausland ist der digitale Fahrzeugschein noch nicht anerkannt.

Um den Fahrzeugschein in i-Kfz hinterlegen zu können, benötigt ihr einen Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion. Auch lässt sich App bislang nur für Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland nutzen. Habt ihr euch in der App entsprechend ausgewiesen, könnt ihr den Fahrzeugschein hinzufügen und, wenn nötig, als digitale Kopie weitergeben. Die Gültigkeit dieser Kopie lässt sich außerdem zeitlich begrenzen.

Geratet ihr nun in eine Verkehrskontrolle, könnt ihr einfach den Fahrzeugschein in der App vorzeigen. Zum Wallet lässt sich dieser noch nicht hinzufügen. Praktisch ist aber sicherlich, dass ihr euch über die App an wichtige Fristen erinnern lassen könnt, etwa die Frist für die nächste Hauptuntersuchung.

Funktionsumfang von i-Kfz soll erweitert werden

Es ist geplant, dass der Funktionsumfang von i-Kfz nach und nach erweitert wird. Firmenfahrzeuge sollen ab 2026 hinzugefügt werden können, ebenso soll der digitale Führerschein künftig hinterlegt werden können. Letzteres halte ich definitiv für eine sehr praktische Erweiterung. Ich habe mein Portmonaie eigentlich nur noch wegen meines Führerscheins und meines Personalausweises dabei. Bezahlen tue ich mittlerweile eigentlich nur noch mit dem iPhone.