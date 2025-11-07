Meta AI: KI-Funktion „Vibes“ ist jetzt auch in Europa gestartet

Künstliche Intelligenz ist weiter auf dem Vormarsch, und mit ihr starten immer neue Dienste und Services, die den Alltag erleichtern sollen. Auch Meta ist mit eigenen KI-Diensten an Bord und hat nun laut eigener Pressemitteilung auch die „Vibes“-Funktion in der Meta AI-App in Europa zur Verfügung gestellt.

„Wir bringen eine völlig neue Meta AI-App-Erfahrung nach Europa und bauen dabei auf der Verfügbarkeit von Meta AI in den Apps auf, die Sie bereits kennen und lieben: Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp. Jetzt kannst du an einem Ort mit deinem Meta AI-Assistenten chatten, deine KI-Brille verwalten und Vibes erkunden – einen brandneuen Feed, in dem du kurze, KI-generierte Videos erstellen und teilen, Inhalte von anderen remixen und eine Welt voller fantasievoller Möglichkeiten entdecken kannst. Egal, ob du neu in der KI-gestützten Kreativität bist oder nach neuen Wegen suchst, um Kontakte zu knüpfen und zu spielen, die Meta AI-App ist deine Einladung zum Experimentieren, Spaß haben und etwas Einzigartiges zu schaffen.“

So berichtet Meta über Meta AI und die Vibes-Funktion. Laut des Unternehmens wurden bereits 20 Milliarden Bilder mit den hauseigenen KI-Tools erstellt. Seit der Einführung von Vibes in den USA habe sich die Medienerstellung in der App selbst seit ihrer Einführung mehr als verzehnfacht.

Vibes: Kreieren und Teilen von kurzen KI-generierten Videos

Innerhalb der Meta AI-App haben Nutzer und Nutzerinnen in Europa nun Zugang zu Vibes. Letzterer ist ein neuer Feed innerhalb der App, der sich auf die Erstellung und das Teilen von kurzen, KI-generierten Videos konzentriert. Es lässt sich ein spezieller Feed erkunden, in dem KI-generierte Videos und Inhalte von Creators und Communities angezeigt werden, die mit der Zeit immer besser auf die eigenen Interessen zugeschnitten werden.

Da die Medienerstellung im Mittelpunkt des Erlebnisses steht, lassen sich eigene Videos mit kreativen Eingabeaufforderungen erstellen oder bereits geteilte Inhalte neu mischen. Es gibt in Vibes auch Optionen, um neue Bilder hinzuzufügen, Musik einzuspielen oder Stile an individuelle Geschmäcker anzupassen. Videos und Inhalte können direkt im Vibes-Feed geteilt und gepostet, an den Freundeskreis gesendet, oder auch auf Instagram und Facebook als Stories und Reels cross-gepostet werden.

Die Meta AI-App (App Store-Link) lässt sich kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 15.2 oder neuer auch mindestens 229 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte lassen sich mittlerweile auch in deutscher Sprache nutzen. In-App-Käufe oder Abonnements gibt es in der Anwendung bisher nicht.