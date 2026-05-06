iPhone 18 Pro: Apple hält trotz Kritik am Aluminium-Design fest

Schon beim iPhone 17 Pro hatte Apple eine kleine, aber durchaus bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Nachdem in den Jahren zuvor Titan als Premium-Material zum Einsatz kam, entschied sich der Konzern zuletzt für ein Unibody-Design aus eloxiertem Aluminium.

Obwohl sich kurz nach Marktstart Berichte häuften, die von Abplatzungen und sichtbaren Gebrauchsspuren klagten, hält Apple an dem Ansatz fest: Die neusten Gerüchte besagen, dass auch das kommende iPhone 18 Pro auf das gleiche Finish setzen wird.

Kratzer, Kanten und eine klare Schwachstelle

Ein Blick auf konkrete Nutzerberichte zeigt, wo die Probleme liegen. Besonders häufig wurden Schäden an der Kameraaussparung genannt. Dort treffen erhöhte, nicht abgeschrägte Kanten auf den Alltag. Allerdings ist das Gesamtbild nicht ganz so eindeutig. So zeigte ein Kratztest des YouTubers JerryRigEverything, dass große Teile des Gehäuses durchaus robust sind. Alltägliche Dinge wie Schlüssel oder Münzen hinterlassen demnach nicht sofort Schäden. Dennoch bleibt die Kameraeinheit eine klare Schwachstelle, die im Alltag stärker beansprucht wird.

Hinzu kommt ein weiteres Detail: Bestimmte Farbvarianten wie „Dark Blue“ oder „Cosmic Orange“ sollen anfälliger für Kratzer gewesen sein als andere. Darüber hinaus berichteten einige Nutzer sogar von Farbveränderungen. Besonders bei der „Cosmic Orange“-Version habe sich der Rahmen teilweise in einen roséartigen Ton verwandelt. Ein Effekt, der in einzelnen Fällen zu einem Austausch durch Apple führte.

Neue Farben für das iPhone 18 Pro

Für das iPhone 18 Pro werden derzeit vier Farboptionen gehandelt: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray und Silver. Vor allem „Dark Cherry“ soll dabei als neue Signature-Farbe fungieren. Also ein tiefes, weinrotes Finish, das deutlich dezenter ausfallen dürfte als das auffällige Orange des Vorgängers.

Präsentation folgt im Herbst 2026

Wenn Apple seinem gewohnten Zeitplan folgt, dürfte die Vorstellung der neuen Pro-Modelle im September 2026 stattfinden. Neben dem iPhone 18 Pro und dem Pro Max wird zudem erstmals ein faltbares iPhone erwartet.

Titelbild: Macworld.