In den letzten Tagen haben sich bei Reddit und TikTok iPhone-Nutzer zu Wort gemeldet, die eine komische Verfärbung des iPhones dokumentiert haben. Darauf ist zu sehen, dass das Modell in „Cosmic Orange“ plötzlich einen roségoldenen Schimmer angenommen hat. Kämpft Apple mit einem weitreichenden Problem? Wohl eher nicht, denn es gibt nur vereinzelte Bereiche und ein Produktionsfehler ist auszuschließen.

Wie es aussieht, liegt das Problem nicht an einem Produktionsfehler, sondern an bestimmten Reinigungsmitteln. Viele der betroffenen Nutzer haben ihr iPhone nämlich mit Produkten gereinigt, die Wasserstoffperoxid oder Bleichmittel enthalten. Diese Mittel sind stark oxidierend und greifen deshalb die eloxierte Oxidschicht des Aluminiumrahmens an. Diese Schicht sorgt normalerweise dafür, dass das Metall korrosionsbeständig bleibt und seine Farbe gleichmäßig hält. Wird sie jedoch beschädigt, reagiert das darunterliegende Metall mit Sauerstoff – und genau deshalb kommt es zu diesen rosa-roségoldenen Verfärbungen.

Kann UV-Strahlung das Material verfärben?

Darüber hinaus wird diskutiert, ob zum Beispiel UV-Strahlung dazu beitragen kann, dass sich die Farbe ändert. Dabei könnten sich die Farbpigmente auf der Oberfläche, die potenziell licht- und hitzeempfindlich sind, durch zu viel Hitze und UV-Strahlung verändern. Deutlich plausibler klingt aber die Erklärung mit Reinigungsmitteln, die die Anodisierung des Aluminiums angreifen.

Apple selbst warnt deswegen ausdrücklich davor, Reinigungsmittel mit Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid zu verwenden. Auf seiner Support-Seite heißt es:

„Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt, und tauche das iPhone nicht in Reinigungsmittel.“

Stattdessen empfiehlt Apple, das iPhone ausschließlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch zu reinigen. Dadurch lassen sich Fingerabdrücke und Schmutz entfernen, ohne die empfindliche Beschichtung zu gefährden.

Wenn du also möchtest, dass dein iPhone in „Cosmic Orange“ auch Orange bleibt, solltest du beim Putzen unbedingt aufpassen. Verwende milde Mittel – oder noch besser: Nur Wasser. So bleibt dein iPhone nicht nur sauber, sondern behält auch seine ursprüngliche Farbe.

Fotos: Foto: reddit/DakAttack316.