Nomad verkauft Leder-Cases für das iPhone 17 bei Amazon

Während Apple alle Leder-Produkte aus Umweltgründen eingestellt hat, setzt Nomad weiterhin auf hochwertiges Leder. Wenn du dich für ein Case mit Leder interessierst, kannst du die Nomad-Hüllen ab sofort bequem bei Amazon ordern.

Modern Leather Case mit MagSafe

Die Premium-Hülle ist in zwei Lederqualitäten verfügbar, wobei das Horween-Leder die teurere Option ist. Der Polycarbonat-Rahmen mit TPU-Bumper sorgt dafür, dass Stöße abgefedert werden, das Mikrofaser-Innenfutter schützt Rahmen und Rückseite. Da Support für MagSafe und Qi2 an Bord ist, sind die Cases mit zahlreichem Zubehör kompatibel. Besonders hochwertig sind auch auch die Tasten aus Aluminum statt Plastik.

Das Modern Leather Case für das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max kostet 49,95 Euro. Die Variante mit Horween-Leder schlägt direkt mit 69,95 Euro zu Buche.

Nomad Modern Leather Folio

Das Folio fungiert als Klapphülle und bietet darüber hinaus Platz für drei Karten sowie Bargeld. Daraus resultiert nicht nur ein Schütz für die Rückseite und Kanten, sondern auch für die Front. Auch hier lässt sich das iPhone mit MagSafe nutzen, außerdem ist es bis zu 2,4 Meter stoßfest.

Die Preise starten bei 69,95 Euro für die einfache Leder-Variante und können bis zu 109,95 Euro steigen, wenn du dich für die Horween-Version entscheidest.

Magnetic Leather Back ist besonders unauffällig

Wenn du lediglich die Rückseite schützen willst, kannst du das Backcover nutzen, das mit Microsuction-Pads sicher hält. MagSafe-Magnete sind eingebaut, ebenso gibt es einen Ring um das Kameramodul. Ein Rundumschutz ist hier nicht natürlich nicht gegeben.

Wenn du dich für das Backcover interessierst, musst du 45,95 Euro für die Leder- und 55,23 Euro für die Horween-Leder-Variante bezahlen.

Modern Case verzichtet auf Leder

Keine Lust auf Leder? Dann hat Nomad mit dem Modern Case eine Hülle im Sortiment, die aus Polycarbonat besteht und zusätzlichen einen TPE-Bumper bietet. Das Case ist für das iPhone 17 Pro und Pro Max erhältlich, kostet 49,95 Euro und ist in drei Farben gelistet.