Nimble Wally Stretch ist ein farbenfrohes Wandladegerät mit ausziehbarem Kabel

Die Welt der Netzteile ist silber, grau oder weiß. Doch mittlerweile setzen immer mehr Anbieter auch auf farbenfrohe Varianten. Unter anderem ist das neue Anker Nano Ladegerät mit Display auch in Hellblau und Orange erschienen. Einen noch bunteren Ansatz verfolgt hingegen Nimble, die ihr Nimble Wally Stretch Ladegerät nicht nur in Weiß verkaufen, sondern auch in Blaugrün und Dunkellila.

Das Nimble Wally Stretch ist ein klassisches Wandladegerät, das über Wechselstecker verfügt, sodass es auch auf Reisen bestens geeignet ist. Weiterhin kompakt, liefert das Netzteil 65 Watt, um auch ein MacBook langsam aufladen zu können. Da ein zusätzlicher USB-C-Port verbaut ist, lassen sich sogar zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Neben der Farbkombination aus Blaugrün und Gelb oder Lila und Rosa ist auch das integrierte Kabel ein Highlight.

Mit 60 Zentimetern Länge lässt es sich herausziehen, sodass ein zusätzliches Kabel zuhause bleiben kann. Natürlich setzt das Nimble Wally Stretch auf USB-C und unterstützt zudem Power Delivery. Die exakten Abmessungen betragen 5,3 x 5,2 x 4,8 Zentimeter bei einem Gewicht von 232 Gramm.

Während die US-Version einen einklappbaren Stecker bietet, ist der deutsche Stecker fix, da er auf die US-Pins gesteckt wird. Darüber hinaus ist das Ladegerät aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und damit umweltfreundlicher als andere Lösungen.

Preis und Verfügbarkeit

Sowohl das weiße als auch das bunte Nimble Wally Stretch Wandladegerät kosten jeweils 69,95 Euro. Apple.de fungiert als offizielle Verkaufsstelle, bei Amazon ist das Netzteil bisher nicht gelistet. Darüber hinaus lässt sich das Netzteil auch zur Abholung in einen Apple Store bestellen.

Wer keine Lust mehr auf weiße oder graue Netzteile hat, bekommt mit dem Nimble Wally Stretch eine bunte Alternative mit ausziehbarem USB-C-Kabel. Mit rund 70 Euro ist das Netzteil definitiv kein Schnäppchen, dafür aber ein Hingucker.