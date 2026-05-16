Cats Lock für den Mac: Diese App schützt die Tastatur vor neugierigen Katzen

Wer eine Katze besitzt und gleichzeitig am Mac arbeitet, kennt das Problem nur zu gut: Kaum liegt das Notebook geöffnet auf dem Tisch, landet die Samtpfote mitten auf der Tastatur. Einerseits scheint die warme Oberfläche besonders gemütlich zu sein, andererseits lieben viele Katzen offenbar genau die Aufmerksamkeit, die ihnen dadurch sicher ist. Für Nutzer kann das allerdings schnell nervig werden – vor allem dann, wenn plötzlich Fenster verschwinden, Texte gelöscht oder unbekannte Tastenkombinationen ausgelöst werden.

Genau hier setzt die neue Mac-App Cats Lock an. Die Anwendung wurde speziell dafür entwickelt, versehentliche Eingaben durch Katzen zu verhindern und den Mac sozusagen „katzensicher“ zu machen.

Tastensperre gegen tierisches Chaos

Die Bedienung der App fällt dabei bewusst simpel aus. Über die Menüleiste oder per Tastenkürzel lässt sich der Schutzmodus aktivieren. Sobald Cats Lock eingeschaltet ist, ignoriert der Mac sämtliche Tastatureingaben. Dadurch können Katzen zwar weiterhin gemütlich auf der Tastatur sitzen, allerdings ohne dabei Programme zu schließen oder ungewollte Befehle auszulösen.

Das dürfte besonders praktisch sein, weil Katzen erstaunlich talentiert darin sind, genau jene Tastenkombinationen zu treffen, die man normalerweise nie bewusst verwenden würden. Entsprechend erspart die App nicht nur Frust, sondern auch das mühsame Rückgängigmachen versehentlicher Änderungen.

Darüber hinaus bietet Cats Lock eine Funktion, die sämtliche Tastentöne deaktiviert. Dadurch entfällt das dauerhafte Piepen, wenn eine Katze minutenlang auf einer Taste liegen bleibt.

Mit Geräuschen Katzen vertreiben

Interessant ist zudem eine weitere Funktion der Anwendung: Nutzer und Nutzerinnen können Warnsignale oder Geräusche aktivieren, sobald eine Katze die Tastatur betritt. Neben klassischen Alarmtönen stehen unter anderem ein bellender Hund, ein Staubsauger oder das Fauchen einer Katze zur Auswahl. Je nach Tier könnten diese Sounds abschreckend wirken und die Katze freiwillig vertreiben.

Zusätzlich erlaubt die App sogar das Hochladen eigener Audio-Dateien. Wer möchte, kann also individuelle Geräusche nutzen, um den heimischen Vierbeiner von der Tastatur fernzuhalten.

Praktisch: Sobald der Mac in den Ruhemodus wechselt, deaktiviert sich Cats Lock automatisch. Dadurch besteht keine Gefahr, sich selbst vom eigenen Rechner auszusperren.

Preis und Verfügbarkeit

Die App steht aktuell im Mac App Store zum Download bereit und kostet einmalig 2,99 Euro. Für Katzenbesitzer, die regelmäßig gegen ungewollte Tastatureingaben kämpfen, könnte sich die kleine Helfer-App daher schnell bezahlt machen.