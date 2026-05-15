Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem eBook-Reader für Kinder

Wir haben mal wieder in unserem Fundus gekramt und auch in dieser Woche etwas gefunden, das einfach zu Schade zum Wegwerfen ist. Ein perfektes Gadget also für unser Wochenend-Gewinnspiel, bei dem ihr immer von freitags bis sonntags einen spannenden Preis gewinnen könnt. Dieses Mal ist es ein Amazon Kindle in der Kids Edition.

So streng nehmen wir die Sache natürlich nicht, der eBook-Reader darf natürlich nicht nur von Kindern genutzt werden. In der Praxis bedeutet das lediglich, dass bereits eine Schutzhülle im Lieferumfang enthalten ist. Zudem gibt es, bei neu gekauften Geräten, üblicherweise eine zusätzliche Sorglos-Garantie, die ist bei unserem „gebrauchten“ Gerät natürlich nicht mehr mit dabei.

Der Kindle verfügt über ein 6 Zoll großes Touch-Display mit eInk-Technologie und integrierter Beleuchtung. Die eBooks eurer Wahl werden einfach per WLAN auf den Kindle übertragen, dort steht mit 8 GB ausreichend Speicherplatz zur Verfügung.

Ich weiß gerade gar nicht genau, um welche Generation des Kindle es sich handelt. Das Teil wird tatsächlich noch mit einem Micro-USB-Anschluss aufgeladen, das ist ja wirklich schon ein wenig angestaubt. Ein passendes USB-Kabel ist aber auf jeden Fall mit dabei. Und wenn wir mal ehrlich sind: So ein Kindle wird ja auch irgendwie nicht alt.

Wenn ihr Leseratten seid oder tatsächlich eine kleine Überraschung für euren Nachwuchs sucht, dann ist der Kindle aus unserem Wochenend-Gewinnspiel definitiv das passende Gadget. Und falls ihr euch nicht nur auf euer Glück verlassen wollt, findet ihr bei Amazon natürlich noch einige weitere eBook-Reader. Und die sind garantiert mit USB-C ausgestattet…

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr den Amazon Kindle gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die richtige Antwort auf folgende Frage nennen:

In welchem Land hat Freddy im April Urlaub gemacht?

Ein kleiner Tipp: Auf unserer Instagram-Seite, der ihr hoffentlich schon folgt, findet ihr einen passenden Hinweis. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen! Den Gewinner oder die Gewinnerin gibt es wie immer nächste Woche im News-Ticker.