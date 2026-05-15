Spotify: Musik-Streaming-Dienst überrascht mit neuem Icon

Solltet ihr Spotify nutzen und gut sichtbar auf dem Homescreen eures iPhones oder iPads abgelegt haben, dann war vielleicht auch bei euch die Überraschung groß. Der bekannte Musik-Streaming-Dienst hat ein neues Icon bekommen.

Statt bisher auf einen runden grünen Kreis zu setzen, kommt ab sofort eine grün glitzernde Discokugel zum Einsatz, die noch dazu mit drei schwarzen Streifen bedeckt ist. Das sieht nach all der Zeit mit dem gewohnten Icon und zwischen den auf das Liquid Glass Design optimierten Apps dann doch ein bisschen ungewohnt aus.

Als kleiner Einwurf kurz meine persönliche Meinung: Ich finde das neue Spotify-Icon mit der Discokugel mehr als hässlich. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neue Optik findet.

Das neue Icon kommt wohl nur temporär zum Einsatz

Gleichzeitig können wir die Gemüter gleich ein wenig beruhigen. Es handelt sich wohl nicht um eine dauerhafte Änderung, sondern nur um eine Aktion rund um den 20. Geburtstag. Spotify wurde am 23. April 2006 in Schweden gegründet. Zudem findet an diesem Wochenende ja der Eurovision Song Contest 2026 statt, mehr Musik-Party geht also kaum.

Wie lange uns die Discokugel auf dem Homescreen begleiten wird und ob sie vielleicht doch dauerhaft bleibt, das ist bislang völlig ungewiss. Schauen wir einfach mal, wie sich die Geschichte in den kommenden Wochen entwickelt…

Noch mehr zu 20 Jahren Spotify

Passend zum Geburtstag liefert Spotify auch ein kleines Feature in der App selbst. Mit „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ könnt ihr eure persönliche Hitliste aus den letzten zwei Jahrzehnten abrufen. Das interaktive In-App-Erlebnis ist als persönliche Zeitkapsel konzipiert: „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ bündelt erstmals zentrale Daten aus der gesamten Nutzungshistorie und macht die prägendsten Momente der individuellen musikalischen Reise sichtbar. Gleichzeitig würdigt das Feature alle, die Spotify und die digitale Musikkultur in den vergangenen zwei Jahrzehnten mitgestaltet haben.