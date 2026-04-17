Spotify rollt neues Design für die iPad-App aus

Mit dem neuen Update, das sowohl für iPadOS- als auch für Android-Tablets zum Download bereitsteht, erhält die Spotify-App eine komplett überarbeitete Oberfläche. Dabei geht es allerdings nicht nur um ein größeres Layout, sondern vielmehr um ein grundlegend neu gedachtes Nutzererlebnis. Statt einfach die Smartphone-App zu skalieren, nutzt Spotify den zusätzlichen Platz gezielt aus und schafft so mehr Raum für Inhalte, Navigation und Musik.

Dynamisches Layout nutzt großes Display

Im Zentrum des Updates steht ein intelligenteres Layout, das sich dynamisch anpasst. Während bisher viele Elemente einfach vergrößert wurden, reagiert die neue Oberfläche aktiv auf die Nutzungssituation. Besonders deutlich wird das beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat: Die App ordnet Inhalte nicht nur neu an, sondern gestaltet sie um, sodass das Gesamtbild stets stimmig bleibt.

Darüber hinaus führt Spotify eine einklappbare Seitenleiste ein, die den Zugriff auf Inhalte vereinfacht. Gleichzeitig bleibt die grundlegende Navigation vertraut. Die bekannte Leiste am unteren Bildschirmrand sorgt weiterhin für schnellen Zugriff auf zentrale Bereiche, während zusätzliche Funktionen über die neue Seitenstruktur erreichbar sind.

Multitasking wird zum Standard

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Inhalte parallel zu nutzen. Während auf einer Bildschirmhälfte Musik oder ein Video läuft, können Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite durch ihre Bibliothek scrollen oder neue Inhalte entdecken.

Auch die Video-Funktion hat Spotify optimiert. Der Wechsel in den Videomodus ist nun prominenter platziert und somit schneller erreichbar. Gerade bei Podcasts oder Videoformaten sorgt das für ein immersiveres Erlebnis.

Laut Design-Verantwortlichen hat man die Oberfläche bewusst so gestaltet, dass sie sich „natürlich“ anfühlt und gleichzeitig klar als Spotify erkennbar bleibt.