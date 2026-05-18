Diskokugel-Icon bei Spotify: Altes Logo kehrt diese Woche zurück

Ohne viele Worte hat Spotify ein neues App-Icon eingeführt, was bei vielen Nutzern und Nutzerinnen überhaupt nicht gut ankommt. Die daraus resultierenden 1-Sterne-Bewertungen im App Store sind Spotify offenbar egal, denn man möchte mit der Änderung das 20-jährige Bestehen feiern.

Diskokugel-Icon bei Spotify nur temporär

Während der Aufschrei groß war, hat Spotify nun offiziell bestätigt, dass das alte Icon noch in dieser Woche zurückkehren wird. Damit sind die Feierlichkeiten beendet und bei Spotify kehrt wieder Normalität ein. Unverständlich bleibt aber, wieso Spotify das Icon still und heimlich geändert hat, ohne entsprechende Hinweise darauf, dass es sich um ein temporäres Geburtstags-Icon handelt. Nicht jeder verfolgt die Geschehnisse und die Story von Spotify im Detail.

Ein etwas subtilerer Ansatz wäre meiner Meinung nach die bessere Wahl gewesen. Um den Geburtstag entsprechend zu feiern, hätte man die Icons in den sozialen Medien anpassen können, während das offizielle App-Icon bestehen bleibt. So hätte man sichergestellt, dass man Kunden und Kundinnen, die Geld in die Kasse spülen, nicht verärgert.

Doch es ist, wie es ist: Das Diskokugel-Icon bei Spotify ist noch für kurze Zeit sichtbar, bis es wieder vom alten, klassischen Icon abgelöst wird. Für die Zukunft sollte Spotify seine Strategie überdenken, wobei der Streaming-Service durch die Änderung mal wieder in den Schlagzeilen stand – sehr zum Missfallen vieler Nutzer und Nutzerinnen.