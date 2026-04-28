Spotify wird zur Fitness-Plattform

Spotify (App-Store-Link) erweitert sein Angebot immer weiter und scheint nun auch zu einer Fitness-Plattform mutiert zu sein. Der Streamingdienst hat nämlich ab sofort tausende On-Demand-Sportkurse im Programm und launcht außerdem kuratierte Workouts-Playlists. Die Playlisten stehen dabei allen Spotify-Nutzern zur Verfügung. An den On-Demand-Kursen können alle Premium-Abonnenten teilnehmen. Die Kurse selbst sind in Kooperation mit dem Fitnessgeräte-Hersteller Peloton entstanden.

Mit der Integration von Fitness-Videos in die hauseigene Musik-App geht Spotify nun einen Schritt, den mit Blick auf das Apple-Universum eigentlich Apple hätte tun müssen. Schließlich verfügt Apple selbst seit Jahren sowohl über eine eigene Musik-Streaming-App als auch über seine eigene Fitness-Plattform. Nun kommt Spotify Apple aber in dieser Hinsicht zuvor und launcht entsprechende Fitnesskurse für seine zahlenden Kunden.

Über 1400 Kurse stehen den Premium-Nutzern dabei zum Start von Spotify Fitness zur Verfügung. Tendenz steigend. Um das Angebot zu durchstöbern, müsst ihr in der App in der Suchzeile einfach „Fitness“ eingeben und dann die Kategorie „Fitness“ unter Genres auswählen. Alternativ gelangt ihr hier zur Übersicht. Hier habt ihr die Möglichkeit, tiefer einzusteigen und Workouts und Playlist nach eurem Geschmack zu finden. Auch die Kategorie „Workouts auf Deutsch“ ist dabei.

Spotify Fitness kann geräteübergreifend genutzt werden

Wer ein Workout unterwegs absolvieren möchte, kann die Trainingsvideos außerdem für die Offline-Nutzung herunterladen. Verfügbar ist das neue Fitness-Angebot dabei auf allen Endgeräten, sei es nun auf dem iPhone, dem TV oder Smart-Speakern mit Spotify-App. So könnt ihr jederzeit auch während des Trainings zwischen den Geräten wechseln, auf denen ihr die Inhalte wiedergeben wollt. Die Kurse selbst werden zwar vom Fitness-Geräte-Hersteller Peloton gesponsert, Geräte selbst sind aber für die Workouts in der Regel nicht nötig. So soll ein niedrigschwelliger Einstieg in die Home-Fitness möglich sein.

Aus meiner Sicht schließt Spotify mit diesem Angebot wie gesagt eine offensichtliche Lücke, für deren initiale Schließung eigentlich Apple prädestiniert gewesen wäre. Doch wer weiß, vielleicht zieht Apple ja nun nach und findet damit den richtigen Dreh oder ein würdiges Ende für seine Fitness-App.