Tineco Floor One i7 Fold

Tineco Floor One i7 Fold: Besonders kompakter Wischsauger jetzt erhältlich

Für 499 Euro

FreddyKommentar schreiben zu Tineco Floor One i7 Fold: Besonders kompakter Wischsauger jetzt erhältlich
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Tineco Floor One i7 Fold

Auf der CES in Las Vegas konnte ich mir den Tineco Floor One i7 Fold schon einmal ansehen und war von der kompakten Bauweise des Wischsaugers begeistert. Er ist platzsparend und gleichzeitig auch wendig einsetzbar. Der Tineco Floor One i7 Fold startet jetzt für 499 Euro und bietet die folgenden Funktionen.

Tineco Floor One i7 Fold im Schrank
Da sich der Griff um 180 Grad klappen lässt, ist der Sauger nur 77 Zentimeter hoch.

Der um 180 Grad klappbare Handgriff macht den Wischsauger besonders wendig, da man so mühelos unter Möbeln reinigen kann, ohne sich zu tief bücken zu müssen. Durch das kompakte Design ist der Sauger nur 9,6 Zentimeter hoch, während die „großen“ Tineco-Modelle rund 13 Zentimeter messen. Darüber hinaus macht das schmale Erscheinungsbild etwas her und der i7 Fold ist im eingeklappten Zustand nur noch 77 Zentimeter hoch, sodass der Platzbedarf deutlich geringer ausfällt.


Gute Ausstattung trotz kompakter Bauweise

Funktionen des Tineco Floor One i7 Fold
Das kann der Tineco Floor One i7 Fold.

Wie bei Wischsaugern üblich, kann auch der Tineco Floor One i7 Fold in einem Durchgang sowohl Schmutz als auch Flüssigkeiten aufnehmen. Damit das problemlos klappt, gibt es eine Saugkraft von 22.000 Pascal, kombiniert mit einem Anti-Tangle-Design, sodass Haare aufgesaugt und nicht verwickelt werden. Da die Wischwalze an beiden Seiten bis nach außen gestaltet ist, erfolgt zudem eine gründliche Kantenreinigung.

Tineco Floor One i7 Fold wischt unter Möbeln
Mit 9,6 Zentimeter Bauhöhe ist der Wischsauger sehr flach.

Tineco setzt nach der Reinigung weiterhin auf das bewährte FlashDry-System, bei dem die Wischwalze mit 85 Grad heißem Wasser gespült und anschließend innerhalb von nur 5 Minuten trocken geföhnt wird. Daraus resultiert eine saubere Bürste, die für den nächsten Einsatz bereit ist.

Wer einen leichten, platzsparenden und dennoch potenten Wischsauger sucht, findet mit dem Tineco Floor One i7 Fold das passende Produkt.

Tineco Floor One i7 Fold Nass-Trockensauger – 22000 Pa Saugkraft...
Tineco Floor One i7 Fold Nass-Trockensauger – 22000 Pa Saugkraft...
  • [ULTRA-REICHWEITE UNTER MÖBELN] Dank des 180° faltbaren Rohrs und des flach ablegbaren Designs reinigen Sie mühelos unter Sofas, Betten und tiefen...
  • [SPEZIELL FÜR HAUSTIERBESITZER] Das DualBlock Anti-Verwicklungsdesign kämmt Haare und Tierhaare während der Reinigung aktiv aus der Bürste...
499,00 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 28.04.2026

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Test

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de