Tineco Floor One i7 Fold: Besonders kompakter Wischsauger jetzt erhältlich

Auf der CES in Las Vegas konnte ich mir den Tineco Floor One i7 Fold schon einmal ansehen und war von der kompakten Bauweise des Wischsaugers begeistert. Er ist platzsparend und gleichzeitig auch wendig einsetzbar. Der Tineco Floor One i7 Fold startet jetzt für 499 Euro und bietet die folgenden Funktionen.

Der um 180 Grad klappbare Handgriff macht den Wischsauger besonders wendig, da man so mühelos unter Möbeln reinigen kann, ohne sich zu tief bücken zu müssen. Durch das kompakte Design ist der Sauger nur 9,6 Zentimeter hoch, während die „großen“ Tineco-Modelle rund 13 Zentimeter messen. Darüber hinaus macht das schmale Erscheinungsbild etwas her und der i7 Fold ist im eingeklappten Zustand nur noch 77 Zentimeter hoch, sodass der Platzbedarf deutlich geringer ausfällt.

Gute Ausstattung trotz kompakter Bauweise

Wie bei Wischsaugern üblich, kann auch der Tineco Floor One i7 Fold in einem Durchgang sowohl Schmutz als auch Flüssigkeiten aufnehmen. Damit das problemlos klappt, gibt es eine Saugkraft von 22.000 Pascal, kombiniert mit einem Anti-Tangle-Design, sodass Haare aufgesaugt und nicht verwickelt werden. Da die Wischwalze an beiden Seiten bis nach außen gestaltet ist, erfolgt zudem eine gründliche Kantenreinigung.

Tineco setzt nach der Reinigung weiterhin auf das bewährte FlashDry-System, bei dem die Wischwalze mit 85 Grad heißem Wasser gespült und anschließend innerhalb von nur 5 Minuten trocken geföhnt wird. Daraus resultiert eine saubere Bürste, die für den nächsten Einsatz bereit ist.

Wer einen leichten, platzsparenden und dennoch potenten Wischsauger sucht, findet mit dem Tineco Floor One i7 Fold das passende Produkt.