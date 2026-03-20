SmartGym: Beliebte Fitness-App bekommt großes Update spendiert

Über die Workout-Anwendung SmartGym (App Store-Link) haben wir hier im Blog auch bereits mehrfach berichtet. Die preisgekrönte Fitness-App hat nun ein umfangreiches Update erhalten, das zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt. Die Aktualisierung mit der Versionsnummer 7.9 zielt darauf ab, die App als Trainingsbegleiter noch flexibler und individueller gestaltbar zu machen.

Ein zentrales Element des Updates ist die Einführung von KI-gestützten Dehnungsvorschlägen. Der Smart Trainer der App schlägt nun automatisch Aufwärm- und Abkühlübungen vor, die speziell auf die Muskeln abgestimmt sind, die im Training beansprucht werden. Nutzer und Nutzerinnen können zudem die Dauer jedes Trainingssegments selbst festlegen und entscheiden, ob Aufwärm- und Abkühlphasen in die Analyse ihrer Trainings- und Regenerationsfortschritte einbezogen werden sollen.

Das Update ermöglicht es auch, eigene Trainingsroutinen in verschiedene Abschnitte wie Aufwärmen, Hauptteil und Abkühlen zu unterteilen. Dies erleichtert das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Segmente, was besonders bei langen Trainingseinheiten mit mehreren Übungen von Vorteil ist. Zudem wurde eine Entwurfsfunktion eingeführt, die unvollendete Routinen automatisch speichert, so dass man diese zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen kann.

Trainingsbelastung für Workouts festlegen

Eine weitere Neuerung ist die Funktion „Workout Effort“, mit der sich die Trainingsbelastung des Workouts festlegen lässt. Dadurch soll das Training besser in das Gesamtbild von Belastung und Erholung integriert werden. Die überarbeitete Routinenansicht, die laut SmartGym der am häufigsten genutzte Bildschirm der App ist, wurde in Layout, Typografie, Animationen und Benachrichtigungen optimiert, um das Training noch fokussierter und ansprechender zu gestalten.

Nutzer und Nutzerinnen von SmartGym haben nun auch die Möglichkeit, Übungen, die in mehreren Routinen vorkommen, entweder in einer einzelnen Routine oder in allen Routinen gleichzeitig zu aktualisieren. Zudem können sie einstellen, dass Trainingsroutinen niemals automatisch durch neue ersetzt werden. SmartGym empfiehlt jedoch, gelegentlich vollständige Updates in Betracht zu ziehen, um einen Stillstand im Trainingsfortschritt zu vermeiden.

SmartGym ist kostenlos im App Store erhältlich und bietet In-App-Abonnements an. Die App ist für iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Apple Vision Pro verfügbar und hat sich in den letzten Jahren als flexibler und benutzerfreundlicher Trainingsbegleiter etabliert. Nicht umsonst hat Apple die Fitness-Anwendung auch bereits im Jahr 2023 mit einem App Store Award für die Watch-Version ausgezeichnet.