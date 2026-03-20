Laifen: Neuer Haartrockner Neo Special für Styling und rekordverdächtige Trocknung

Das Unternehmen Laifen, hier im Blog vor allem für smarte Pflege- und Wellnessprodukte bekannt, hat mit dem Laifen Neo Special einen neuen und leistungsfähigen Haartrockner vorgestellt. Das innovative Gerät vereint ultraschnelles Trocknen mit intelligenter Styling-Technologie bei gleichzeitig schonender Behandlung der Haare. Dank Luftstromgeschwindigkeiten von bis zu 22 m/s, vergleichbar mit der Geschwindigkeit eines fahrenden Autos, will der Neo Special selbst langes Haar in nur drei Minuten trocknen.

Das Herzstück des Neo Special ist ein bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor, der mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet: Dies ist etwa 16-mal schneller als herkömmliche Motoren. Gefertigt mit CNC-Technologie, garantiert er einen gleichmäßigen und kontrollierten Luftstrom, selbst bei Dauerbetrieb.

Doch der Neo Special überzeugt nicht nur durch Geschwindigkeit, sondern auch durch seine haarschützenden Funktionen. Mit der Abgabe von 200 Millionen negativen Ionen glättet er das Haar, reduziert Frizz und verstärkt den natürlichen Glanz. Ein intelligentes Temperaturregelsystem kontrolliert die Wärmezufuhr rund 100 Mal pro Sekunde, um Überhitzung zu vermeiden und die natürliche Feuchtigkeit der Haare zu bewahren. Ein spezieller Pflegemodus bei 58 °C ermöglicht darüber hinaus ein besonders schonendes Styling.

Innovative Pflegedüse mit ätherischen Ölen

Ein weiteres Highlight ist die mitgelieferte Pflegedüse, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, ätherische Öle hinzuzufügen. Diese werden durch ein Diffusionssystem in ultrafeinen Dampf umgewandelt und dringen während des Trocknens tief in die Haarstruktur ein. So wird die tägliche Haarpflege nicht nur effizienter, sondern auch luxuriöser.

Der Neo Special ist zudem vielseitig einsetzbar und versteht sich mit glattem, gewellten oder lockigen Haar. Mit fünf Temperaturstufen (kalt, warm, heiß, Wechselmodus, Pflegemodus) und zwei Gebläsestufen lässt er sich individuell anpassen. Ein LED-Ring zeigt die gewählte Temperatur an, während wechselbare Aufsätze wie Glättdüse und Diffusor für perfekte Styling-Ergebnisse sorgen.

Trotz seiner Leistung bleibt der Neo Special mit 59 dB besonders leise. Dieser Wert ist in etwa vergleichbar mit einer Mikrowelle. Mit nur 390 Gramm ist er zudem leicht und handlich, was längeres Styling erträglicher macht. Das Design mit metallischen Akzenten und ein Magnetfilter, der sich in nur drei Sekunden reinigen lässt, runden das Premium-Erlebnis ab. Ab sofort ist der Neo Special für 169,99 Euro über die offizielle Laifen-Website, bei Amazon und ausgewählten Handelspartnern erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind eine Glättdüse, ein Diffusoraufsatz sowie eine Pflegedüse mit drei Öl-Pods.