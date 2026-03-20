Das XXL-Wochenend-Gewinnspiel mit Anker und dem Astronaut

Seit einiger Zeit gibt es bei uns auf appgefahren.de an jedem Wochenende ein Gewinnspiel. Auch am heutigen Freitag geht es wieder zur Sache – und zusammen mit Anker haben wir uns etwas richtig Tolles einfallen lassen. Es gibt drei Pakete mit unglaublicher Prime-Power und einer Portion Science-Fiction. Das alles natürlich passend zum Kinostart von „Der Astronaut – Project Hail Mary“.

Das erwartet euch beim Project Hail Mary

Der neue Kinofilm mit Ryan Gosling ist seit diesem Donnerstag in den Kinos zu sehen und steht auch bei mir ganz weit oben auf der Todo-Liste. Der Trailer hat mich bereits gefesselt und ich hoffe, dass es beim Film nicht anders aussieht. Aber worum genau geht es überhaupt?

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (gespielt von Ryan Gosling) erwacht auf einem Raumschiff, Lichtjahre von zu Hause entfernt, ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als seine Erinnerung zurückkehrt, beginnt er, seine Mission zu entschlüsseln: das Rätsel um die mysteriöse Substanz zu lösen, die den Sonnenuntergang verursacht. Er muss sein wissenschaftliches Wissen und seine unkonventionellen Ideen einsetzen, um alles auf der Erde vor dem Untergang zu bewahren. Doch dank einer unerwarteten Freundschaft muss er das vielleicht nicht alleine tun.

Das könnt ihr gemeinsam mit Anker & uns gewinnen

Bis Sonntag verlosen wir gemeinsam mit Anker drei Prime-Astronauten-Pakete, bestehend aus den folgenden Preisen:

2 Kino-Gutscheine für „Der Astronaut“ in einem Kino eurer Wahl

Buch zum Film „Der Astronaut – Project Hail Mary“ im Wert von 14 Euro

Anker Prime Power Bank im Wert von 179,99 Euro

Anker Prime MagSafe Ladestation im Wert von 159,99 Euro

Anker Prime 160 Watt Charger im Wert von 129,99 Euro

Zusammen mit den Kino-Gutscheinen sprechen wir hier von einem Gesamtwert von über 500 Euro pro Gewinn – und in dieser Woche habt ihr ja die dreifache Chance. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Die Regeln für das Gewinnspiel in dieser Woche sind denkbar einfach. Ladet euch einfach unsere appgefahren News-App für iPhone und iPad herunter und klickt dann in der App auf den folgenden Gewinnspiel-Button. Mit einer hochkomplexen Technik werden wir dabei prüfen, ob ihr tatsächlich den Download getätigt habt.

Der Einsendeschluss ist wie immer am kommenden Sonntag um 23:59 Uhr. Die drei Gewinnerinnen oder Gewinner werden wir im Anschluss im News-Ticker bekanntgeben und per E-Mail informieren.

Foto: Amazon MGM Studios / Sony