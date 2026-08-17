Die beste Anker-Powerbank jetzt für unter 80 Euro kaufen

Es gibt nur wenige Gadgets, die ich seit dem ersten Ausprobieren quasi jeden Tag nutze. Neben dem Nuki Smart Lock, der Philips Hue Beleuchtung oder den Sonos-Lautsprechern gehört zu dieser eher kurzen Liste auch die Anker Laptop Powerbank. Aktuell ist sie mit 20 Prozent Rabatt für 79,98 Euro anstelle von 99,99 Euro erhältlich.

Damit fällt der Preis unter den Angebotspreis, den es in den letzten Monaten gab. Dort war die Powerbank regelmäßig auf 84,99 Euro reduziert. Günstiger als heute gab es das Produkt in diesem Jahr auf Amazon noch gar nicht. Zudem habt ihr die freie Wahl zwischen den beiden verfügbaren Farbvarianten.

So nutze ich die Anker Laptop Powerbank als Steckdosen-Ersatz

Bei mir zu Hause ist die Powerbank mit den zwei integrierten Kabeln quasi jeden Tag im Einsatz. Und das liegt vor allem an den beiden USB-C-Kabeln, die man so immer griffbereit hat. Mal eben am Esstisch unkompliziert das iPad und das Babyphone aufladen? Kein Problem. Abends auf dem Sofa noch ein bisschen Energie für das MacBook und ein iPhone? Ebenfalls ein Kinderspiel. Und wenn der Sohn seine fast leere Tigerbox mit auf die Terrasse nehmen möchte, nimmt er die Anker Laptop Powerbank einfach mit.

Mittlerweile gibt es ja einige Powerbanks mit einem integrierten Kabel. Ich kann aus meiner Erfahrung im Alltag sagen: Das zweite Kabel macht den Unterschied. Mittlerweile können so viele Geräte mit USB-C versorgt werden, da findet man immer irgendwas. Und natürlich kann die Powerbank mit den integrierten Kabeln auch wieder aufgeladen werden.

Lediglich eine Sache ist nicht ganz perfekt: Unter voller Last, also mit 165 Watt Leistung, geht der Powerbank irgendwann die Puste aus. Dann wird die Leistung auf nur noch 50 bis 60 Watt gedrosselt, um die Temperatur zu regulieren. Das passiert aber im Prinzip nur, wenn man ein MacBook Pro und ein anderes Gerät gleichzeitig auflädt. Natürlich könnte das besser sein, aber gerade im Zusammenspiel mit iPhone, iPad oder anderen kleinen USB-C-Geräten bekommt man davon recht wenig mit.