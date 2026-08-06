Apple Vision Pro im OP-Saal: Wie Apples Headset Operationen beschleunigt

Im Operationssälen kommt schon jetzt modernste Technik zum Einsatz. Genau dort haben Wissenschaftler der University of California San Diego nun untersucht, ob sich Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro als Ersatz für klassische OP-Monitore eignet. Das Ergebnis der Studie: Chirurgen, die während eines Eingriffs an den Tränenwegen das Headset trugen, waren im Schnitt satte 19 Prozent schneller fertig als jene, die auf einen herkömmlichen Bildschirm blickten.

Die Studie im Detail

Veröffentlicht wurde die Untersuchung im Fachjournal AJO International. Insgesamt flossen 32 endoskopische Eingriffe zur Behebung verschlossener Tränenwege in die Auswertung ein. Bei der einen Hälfte der Operationen setzten die Mediziner das Vision Pro ein, das die Bilder der Endoskop-Kamera unmittelbar ins Sichtfeld der Chirurgen projizierte. Bei der anderen Hälfte blieb es beim gewohnten Vorgehen: Der Blick musste immer wieder zu einem Monitor am gegenüberliegenden Ende des Raums wandern. Wer das Headset trug, konnte hingegen durchgehend in einer natürlichen, nach vorne gerichteten Haltung arbeiten, statt sich ständig zu verrenken.

Während die Operationen mit dem klassischen Monitor durchschnittlich 42,7 Minuten dauerten, kamen die Teams mit Vision Pro bereits nach 34,4 Minuten zum Ziel. Bemerkenswert dabei: Trotz des Zeitgewinns verliefen sämtliche Eingriffe in beiden Gruppen komplikationslos und erfolgreich, sodass die höhere Geschwindigkeit offenbar nicht auf Kosten der Präzision ging.

Warum Chirurgen das Headset bevorzugen

Alle fünf beteiligten Chirurgen gaben im Nachhinein an, lieber mit dem Vision Pro zu operieren als mit der herkömmlichen Ausrüstung. Als Grund nannten sie die spürbar geringere körperliche sowie mentale Beanspruchung während des Eingriffs. Wer stundenlang in unnatürlicher Körperhaltung verharren muss, ermüdet eben schneller. Und genau diesen Belastungsfaktor scheint das Headset zu entschärfen, indem es die Bildinformation direkt dorthin bringt, wo der Blick ohnehin schon hinfällt.

Kosten, Größe und Ausblick

Auch abseits des OP-Tisches punktete die Technik: Laut den Forschern erwies sich das Vision Pro sowohl als preiswerter als auch als deutlich platzsparender im Vergleich zur sperrigen Monitoranlage, die es ersetzte. Dennoch mahnen die Studienautoren zur Vorsicht, denn mit lediglich 32 untersuchten Eingriffen handelt es sich um eine überschaubare und vorläufige Stichprobe. Um die vielversprechenden Ergebnisse wirklich zu untermauern, seien daher größer angelegte Folgestudien nötig.