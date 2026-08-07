Erst vor gut einer Woche hat Apple das große Update auf macOS 26.6 freigegeben, da folgt schon jetzt das nächste. macOS 26.6.1 steht allen Nutzern und Nutzerinnen bereit, die macOS Tahoe installiert haben. Gleichzeitig hat Apple auch macOS Sequoia 15.7.9 und macOS Sonoma 14.8.9 für ältere Macs zum Download bereitgestellt, die die gleichen Sicherheitsupdates mitbringen.

Laut Apples Support-Dokument behebt macOS Tahoe 26.6.1 eine Sicherheitslücke, durch die sich ein Angreifer ohne gültige Anmeldedaten bei der Bildschirmfreigabe authentifizieren könnte. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn sich sowohl der Angreifer als auch der Mac im gleichen Netzwerk befinden. Apple hat das Problem durch eine verbesserte Zustandsverwaltung behoben.

Offenbar hat es sich bei diesem Fehler um eine gravierende Sicherheitslücke gehandelt, sodass Apple zeitnah ein Update nachgeschoben hat. Schon mit macOS 26.6 hat der Konzern mehr als 130 Sicherheitslücken geschlossen. Die Flut der Sicherheitslücken ist darin begründet, dass Forscher und Forscherinnen mithilfe von KI deutlich mehr Schwachstellen aufdecken.