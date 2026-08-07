BMW macht die eigenen Autos gerade zu einer rollenden Litfaßsäule, da ungefragt Werbung auf den Auto-Displays läuft. Der bayerische Autobauer schickt Werbung für den kommenden Kinofilm „Spider-Man: Brand New Day“ direkt auf die Infotainment-Displays seiner Fahrzeuge. Sobald der Motor startet, poppt eine Benachrichtigung auf, und wer neugierig darauf tippt, bekommt eine knapp 19 Sekunden lange Vollbild-Animation samt Musikuntermalung und stimmungsvoller Lichtshow präsentiert. Klingt nach netter Spielerei, sorgt in der Community allerdings für gehörigen Unmut.

Reichweite und Zeitraum der Kampagne

Seit dem 27. Juli läuft die Aktion bereits, und bis zum 10. August soll sie noch weitergehen. Betroffen sind sämtliche Fahrzeuge, die nach Juli 2020 vom Band liefen und mindestens mit dem BMW Operating System 7 ausgestattet sind. Damit flimmert die Spider-Man-Werbung nicht etwa nur regional über die Bildschirme, sondern gleich in mehr als 70 Märkten weltweit.

Die Community ist nicht begeistert

Wenig überraschend hagelt es heftige Kritik von BMW-Besitzern, die sich über die unangekündigte Werbeeinblendung in ihrem eigenen Fahrzeug beschweren. Ein Nutzer brachte seinen Unmut deutlich zum Ausdruck und bezeichnete das Ganze als geschmacklosen Stilbruch – schließlich handle es sich hier um Autos jenseits der 100.000 Euro-Marke, bei denen man so etwas schlicht nicht erwarte. Ein anderer griff zu noch drastischeren Worten und empfand die Aktion als regelrecht abstoßend. Mehrfach wurde zudem der Wunsch nach einer Möglichkeit laut, solche Einblendungen künftig komplett deaktivieren zu können, verbunden mit der Befürchtung, dass diese Werbeform erst der Anfang sei und noch mehr davon folgen könnte.

Erinnerungen an Apples U2-Panne

Nicht wenige Kommentatoren zogen sofort einen Vergleich zu einem ähnlichen PR-Desaster aus dem Jahr 2014: Damals hatte Apple das U2-Album „Songs of Innocence“ ungefragt in die iTunes-Bibliothek sämtlicher Nutzer gepackt. Wer das Album weder wollte noch abbestellen konnte, war entsprechend verärgert, sodass ein Shitstorm prompt folgte. Erst nachträglich reagierte Apple und stellte ein eigenes Werkzeug bereit, mit dem sich das ungewollte Album wieder entfernen ließ.

Das sagt BMW dazu

Der Autobauer selbst hatte die Kampagne Ende Juli noch stolz per Pressemitteilung angekündigt und dabei von einer exklusiven Animation sowie einer besonderen Überraschung für die eigene Fahrerschaft gesprochen. Nach den aufkommenden Beschwerden ruderte BMW allerdings zumindest sprachlich zurück: Gegenüber dem Portal The Autopian betonte das Unternehmen, es handle sich hierbei ausdrücklich nicht um klassische Werbung, sondern vielmehr um einen Baustein einer größeren Markenkooperation rund um den Film. Schließlich seien BMW-Fahrzeuge auch im Movie selbst zu sehen. Wer die Animation gar nicht erst sehen möchte, muss laut BMW lediglich darauf verzichten, die Benachrichtigung anzutippen.

Pikant wird die Angelegenheit dadurch, dass BMW selbst erst Ende 2023 versprochen hatte, niemals Werbeflächen auf den fahrzeugeigenen Displays zu verkaufen. Frühere Feiertags-Animationen des Herstellers waren offenbar unproblematisch, doch diesmal empfinden viele Besitzer den Auftritt als zu plakativ und werbelastig. Bemerkenswert ist zudem, dass BMW zu den Pionieren bei der Einführung von Apples CarPlay zählte und seit Jahren eng mit dem Technologiekonzern kooperiert. Die aktuelle Spider-Man-Benachrichtigung läuft allerdings vollständig über das hauseigene Betriebssystem des Fahrzeugs und hat mit CarPlay selbst nichts zu tun.