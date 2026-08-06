Xiaomi bringt neuen Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion auf den Markt

Xiaomi erweitert das eigene Smart Home-Portfolio um einen vielseitigen Luftreiniger, den Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro, der bereits auf der globalen Website gelistet ist. Das Gerät kombiniert Luftfilterung und Befeuchtung in einem und zielt darauf ab, die Raumluftqualität deutlich zu verbessern. Noch ist das Modell mit der Produktnummer CJSJSQ02ZM nicht offiziell verfügbar, doch in China wurde es bereits im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne für etwa 220 Euro angeboten. In Europa und den USA könnte der Preis etwas höher ausfallen.

Der neue Luftreiniger von Xiaomi kommt auf eine Filterleistung von bis zu 422 m³ pro Stunde (PCADR). Besonders effektiv soll er gegen Feinstaubpartikel wie PM1, PM2.5 und PM10 sein, denn laut Hersteller werden diese zu 99,99 Prozent innerhalb einer Stunde entfernt. Auch pathogene Keime und Allergene sollen zuverlässig aus der Luft gefiltert werden. Das macht das Gerät besonders interessant für Personen, die stark unter Allergien, beispielsweise gegen Pollen, leiden.

Schlafmodus und UV-Sterilisation für mehr Komfort

Mit einem Schlafmodus, der nur 14,6 dBA Geräusche emittiert, eignet sich der Luftreiniger auch für die Nutzung in der Nacht. Um zu verhindern, dass durch das Befeuchtungssystem neue Krankheitserreger in die Luft gelangen, ist eine UV-Sterilisation integriert. So soll die Luft nicht nur sauber, sondern auch hygienisch bleiben. Ein Farbdisplay auf der Oberseite des Geräts informiert über den aktuellen Betriebsstatus, und 360-Grad-Rollen auf der Unterseite helfen beim Transport in andere Räume.

Das Gerät misst 32,0 x 32,0 x 81,0 Zentimeter und passt damit in die meisten Wohnräume. Als Teil von Xiaomis Smart-Home-Ökosystem lässt es sich voraussichtlich auch nahtlos in bestehende Systeme einbinden. Laut Angaben von Xiaomi soll ein zehnminütiger Betrieb ausreichen, um ein gesamtes Wohnzimmer von Schadstoffen zu reinigen.

Während der Luftreiniger in China bereits per Crowdfunding erhältlich war, steht die offizielle Verfügbarkeit in anderen Regionen noch aus. Der Preis könnte in Europa und den USA über den umgerechneten 220 Euro liegen, was typisch für Xiaomi-Produkte ist, die außerhalb Chinas angeboten werden. Wer bereits jetzt nach Alternativen sucht, findet andere Luftreiniger von Xiaomi unter anderem bei Amazon, wo es den Xiaomi Air Purifier 4 Compact schon für unter 90 Euro zu kaufen gibt.