Sennheiser Momentum True Wireless 5: Leak zeigt Design und verrät Launchdatum

Ein neuer Leak bringt Licht ins Dunkel: Sennheiser steht kurz davor, die neuen Momentum True Wireless 5 vorzustellen. Laut eines Berichts von Dealabs wird die offizielle Vorstellung bereits am 19. August 2026 stattfinden.

Die gute Nachricht für Fans der Serie: Der Preis bleibt identisch zum Vorgängermodell, das im Februar 2024 für 299 Euro auf den Markt kam. Die neuen True Wireless 5 sollen in vier Farben erhältlich sein: Graphit (Schwarz), Creme (Beige), Kupfer (Braun) und Denim (Blau). Doch nicht alles bleibt gleich, beispielsweise das Design wurde überarbeitet, und die ersten Bilder wirken weniger hochwertig als beim Vorgänger.

Design: Kompakter, aber ohne Stoff-Hülle

Die größten optischen Änderungen: Die Ladehülle verliert ihre Stoff-Ummantelung, und die Ohrhörer selbst erscheinen kompakter und stärker abgerundet. Die typischen drei metallischen Ladekontakte an der Innenseite bleiben jedoch erhalten. Ob die Materialwahl oder die Haptik darunter leidet, bleibt abzuwarten.

Bisher ist unklar, welche technischen Neuerungen die Momentum True Wireless 5 mitbringen. Das Vorgängermodell bot bereits Features wie Bluetooth Multipoint, Auracast, Qualcomm aptX Lossless, LC3, 7 Stunden Akkulaufzeit, ANC und drahtloses Laden. Bisherige Spekulationen deuten auf eine einfacher zu reparierende Bauweise und eine längere Akkulaufzeit hin, ähnlich wie bei den überarbeiteten Momentum 5 Wireless.

Auch ein bewährtes Feature soll bleiben: Der Sensor zum automatischen Pausieren der Musik, sobald ein Ohrhörer aus dem Ohr genommen wird. Ob Sennheiser darüber hinaus weitere Verbesserungen unter der Haube verbaut hat, wird sich erst zum offiziellen Release zeigen. Wir werden euch natürlich entsprechend hier im Blog informieren, sobald es Neuigkeiten zur Veröffentlichung der Sennheiser Momentum True Wireless 5 gibt.