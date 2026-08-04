Boost Blue: Bluesky-Client kann jetzt jede Suchanfrage als Feed speichern

Im August des vergangenen Jahres haben wir erstmals über den damals frisch im App Store erschienenen Bluesky-Client Boost Blue (App Store-Link) berichtet. Das soziale Netzwerk und Kurznachrichtendienst Bluesky hat insbesondere nach der zahlreichen Kritik an Twitter bzw. X so einige neue User begrüßen können, die abseits von der nativen Bluesky-App – die immer noch nicht über eine eigene iPad-Version verfügt – nach Alternativen suchen.

An dieser Stelle kommt Boost Blue ins Spiel, das vom Indie-Entwickler Jaxon Evans kreiert und mittlerweile seit rund einem Jahr im App Store vertreten ist. Der Download und die Nutzung der Anwendung für iPhones und iPads ist grundsätzlich kostenlos, wer weitere Funktionen wünscht, kann optional ein Abo abschließen, das für 1,99 Euro/Monat oder 17,99 Euro/Jahr erhältlich ist.

Schon zum Start der App gab es die nicht unwichtige Funktion, die aktuelle Feed-Position beibehalten zu können: So beginnt man beim Scrollen durch die Follower-Timeline immer dort, wo man zuletzt aufgehört hat. Weiterhin lassen sich in Boost Blue Reposts von Usern stummschalten: So können Beiträge von Konten, die den eigenen Feed überstrapazieren, ausgeblendet werden. Auch der Feed selbst lässt sich anpassen. Es lässt sich so beispielsweise auswählen, ob man Antworten im Follow-Feed angezeigt bekommen möchte.

Bereits zahlreiche Updates nach dem Release veröffentlicht

Seit der ersten Version, die im August des vergangenen Jahres erschien, hat sich bei Boost Blue einiges getan. Im Zuge mehrerer erfolgter Updates hat man das Nutzererlebnis deutlich erweitert. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von plattformübergreifenden Entwürfen, die es ermöglichen, begonnene Beiträge auf verschiedenen Geräten zu speichern und fortzusetzen.

Auch jetzt hat Entwickler Jaxon Evans erneut nachgelegt und eine weitere Aktualisierung für Boost Blue im deutschen App Store veröffentlicht. Die neue Version 3.22.0 steht seit kurzem zum Download bereit und hält ein großes neues Feature bereit: Es besteht nun die Möglichkeit, jede Suchanfrage als Feed zu speichern. Das berichtet der Entwickler auch bei Bluesky.

Boost Blue speichert die Suchanfrage und erstellt daraus lokal einen „Feed“. Diese Feeds werden auf anderen Clients nicht angezeigt, können nicht geteilt werden und existieren ausschließlich in der App. Auch eine plattformübergreifende Synchronisation ist für diese Art von Feeds gegeben: Die Suchanfrage wird genauso gespeichert wie andere Boost Blue-spezifische Daten, daher funktioniert sie auf dieselbe Weise.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen umgesetzt

Neben dieser neuen Funktion hat sich Entwickler Jaxon Evans auch um weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen gekümmert. Es wurde beispielsweise ein Problem mit den Listeneinstellungen bzw. Fehler bei der Leseposition behoben, ebenso wie ein Layoutproblem auf der Seite mit den Chat-Einstellungen bei Verwendung des Liquid Glass-Designs und eines beim Erstellen doppelter Entwürfe. Zudem wurde eine Unterstützung für ausgeblendete Wörter in Such- und Hashtag-Ergebnissen vom Entwickler hinzugefügt.

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