Neuer Google Home Speaker mit Gemini AI startet in Deutschland

Nach dem Start von Alexa+ im Mai als Early-Access-Programm mischt nun der nächste große Player mit. Der neue Google Home Speaker mit Gemini ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Ihr könnt ihn in zwei verschiedenen Farben für jeweils 119,99 Euro bestellen, die Auslieferung erfolgt bereits in wenigen Tagen. „Der intelligente Lautsprecher mit 360°-Sound trifft auf die Magie von Gemini – für ein noch smarteres Zuhause“, verspricht der Hersteller.

Eine Sache müssen wir direkt vorab klären: Gemini AI wird mit Zusatzkosten verbunden sein. Beim Kauf erhält man Google Home Premium für sechs Monate kostenlos, danach sollen 10 Euro pro Monat fällig werden. Ein kleiner Blick über den Tellerrand zeigt: Amazon verlangt für Alexa+ sogar 22,99 Euro pro Monat, bietet es Prime-Abonnenten zumindest vorerst allerdings kostenlos an.

Im Vergleich zu den bisherigen Sprachassistenten macht der Einsatz von KI einen riesigen Unterschied, das haben wir schon bei Amazon gemerkt. Und auch Gemini dürfte den „Google Assistant“ auf ein neues Level heben. Die KI kann unter anderem den Ereignisverlauf von unterstützten Kameras nach einem bestimmten Ereignis durchsuchen oder euch dabei helfen, einen Song zu finden, dessen Namen ihr nicht mehr kennt.

So soll der Google Home Speaker klingen

Und wie sieht es mit dem Klang aus? Mit einer Höhe von 8,7 Zentimetern und einem Durchmesser von knapp 11 Zentimetern ist der neue Google Home Speaker einen Hauch größer als der HomePod mini. Er sollte Sound-technisch also in ähnlichen Regionen unterwegs sein. „Der ausgewogene Klang des Google Home Speakers ist auf alle deine Unterhaltungsbedürfnisse abgestimmt, egal ob du einen Song, einen Film oder einen Podcast abspielst“, heißt es von Google. Solltet ihr bereits Google-Lautsprecher im Einsatz haben, könnt ihr diese koppeln: „Der Google Home Speaker kann mit deinen Nest Lautsprechern, Nest-Displays und für Google Cast optimierten Geräten verbunden werden.“

Was gibt es sonst noch zu entdecken? An der Unterseite verfügt der Google Home Speaker über einen LED-Leuchtring, der genau anzeigt, wann der Lautsprecher zuhört, überlegt oder auf eine Anfrage reagiert. Zudem kann man das Mikrofon mit einem Ein/Aus-Schalter direkt am Gerät stummschalten.

Wie genau sich der neue smarte KI-Lautsprecher von Google in der Praxis schlägt, das werden wir euch in den nächsten Wochen im Detail vorstellen. Wir haben uns bereits einen Speaker zum Testen bestellt.