Dass die Apple Watch ihr Design mal ändert, haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gehört, allerdings hat sich am eigentlichen Layout der Uhr seitdem kaum etwas getan. Doch nun bringt Mark Gurman von Bloomberg frischen Wind in die Gerüchte, denn laut seinen Infos im Power-On-Newsletter überdenkt Apple aktuell das Angebot der Apple Watch-Reihe.

Und Gurman spart nicht mit Superlativen, denn er vergleicht die Weiterentwicklung der Apple Watch mit dem „revolutionären Designwechsel“, den das erste faltbare iPhone darstellt. „Es werde etwas sein, das das Produkt für eine neue Ära transformiert“, fügt er noch hinzu. Darüber hinaus soll Apple schon jetzt „eine umfassendere Neukonzeption seiner Smartwatches prüfen“, wobei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wohin die Reise geht.

Eine runde Apple Watch scheint ausgeschlossen

Frühere Gerüchte sprachen häufig von einer runden Apple Watch, doch diese soll es laut Gurman nicht geben. Darüber hinaus denkt Apple aber in viele Richtungen, denn es soll sowohl ein „Ultra“-Modell für das Premiumsegment als auch erschwinglichere Optionen zusätzlich zur Apple Watch SE im Gespräch sein. Apple hat sich noch nicht auf eine Richtung für die Produktlinie festgelegt, soll aber „entschlossen sein, das Sortiment als Reaktion auf den wachsenden Wettbewerb neu zu erfinden“. Ein logischer Schritt ist natürlich die tiefere Verzahnung mit KI-Diensten, um langfristig nicht den Anschluss zu verlieren.

Ebenso sind weitere Wearables auf der Roadmap, unter anderem smarte Fitnessarmbänder ohne Display oder ein smarter Ring. Da das Segment Wearables, Home und Zubehör zuletzt Probleme hatte, Wachstum zu generieren, scheint ein Umdenken in diesen Bereichen sinnvoll. Gurman lässt den Zeitrahmen offen, sodass radikale Neurungen noch Jahre auf sich warten lassen können.