Sonos Ace Ultra: Kommen im September neue Kopfhörer?

Eine kleine Meldung in unserem News-Ticker habt ihr schon lesen können, nun wollen wir uns noch einmal ausführlich um die kommenden Kopfhörer von Sonos kümmern. In Dokumenten der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC sind die Sonos Ace Ultra Kopfhörer aufgetaucht. Eine neue Generation, die demnächst erscheinen könnte. Erst kürzlich hatte die Sonos-Geschäftsführung angekündigt, dass im September neue Produkte kommen sollen.

Besonders viele Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, die veröffentlichten Dokumente lassen aber schon einige Rückschlüsse zu. An erster Stelle natürlich der Produktname: Nach den vor zwei Jahren vorgestellten Sonos Ace Kopfhörern dürften sich die Sonos Ace Ultra über den bisherigen Modellen einordnen.

Sonos Ace Ultra kommen in fünf statt bisher zwei Farben

Zusätzlich wissen wir bereits, dass die Sonos Ace Ultra wieder ein Over-Ear-Modell werden, wobei das nicht wirklich überraschend ist. Spannender ist da schon die Tatsache, dass es statt zwei nun fünf Farben geben wird. Hier kennen wir sogar schon die genauen Bezeichnungen: Greige (Grau/Beige), Shadow Black, Agave (Grün), Blush (Braun) und Sand.

Und auch aus technischer Sicht dürfte sich bei den neuen Kopfhörern von Sonos ebenfalls einiges tun. Aus den Zulassungsdokumenten geht hervor, dass die Kopfhörer über eine WLAN-Anbindung verfügen. Die bisherigen Sonos Ace Kopfhörer konnten nur im Verbund mit einer Sonos-Soundbar in das heimische System eingebunden werden und den TV-Sound übernehmen. Mit einer WLAN-Verbindung könnten die Sonos Ace Ultra zu einem vollwertigen Gerät in der Sonos-Installation werden.

Welche Features die neuen und verbesserten Kopfhörer genau mitbringen, das wissen wir bisher nicht. Ebenfalls noch nicht bekannt ist der Preis. Die Sonos Ace kosten offiziell 449 Euro, günstiger wird es wohl nicht.